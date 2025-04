Ancora una vittoria di squadra ma con tante individualità

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 27 aprile 2025, 19:29

Con l'ultima di campionato, dopo che l'Entella era già stata promossa nelle scorse settimane, si è definito il quadro delle gare play off e play out anche nel girone dei rossoneri: ecco tutti gli accoppiamenti

domenica, 27 aprile 2025, 18:46

Il tecnico rossonero: "S convinto che questa squadra ha dentro una rabbia mostruosa che consentirà di prenderci sul campo quello che meritano. Vorremmo giocare dopodomani. Questa città merita una società seria, lo merita questa maglia. E faremo di tutto per mettere il primo mattoncino"

domenica, 27 aprile 2025, 16:03

Rossoneri impegnati nell'ultima di campionato: per la salvezza diretta, serve una vittoria e che il Sestri non faccia bottino pieno a Carpi. La sblocca Selvini in avvio, ma fa pari Fischnaller che porta in vantaggio gli ospiti. Rimedia Saporiti che a inizio ripresa fa il tris

sabato, 26 aprile 2025, 18:02

Lucchese impegnata al Porta Elisa, ore 16,30, nell'ultima di campionato contro la Torres: per la salvezza diretta, serve la vittoria e che il Sestri Levante non faccia bottino pieno a Carpi. Galli recupera, Ballarini no: la probabile formazione