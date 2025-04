Porta Elisa News



Play off e play out: tutti gli accoppiamenti

domenica, 27 aprile 2025, 19:29

Con l'ultima di campionato, dopo che l'Entella era già stata promossa nelle scorse settimane, si è definito il quadro delle gare play off e play out anche nel girone dei rossoneri. Ai play off vanno: Ternana, Torres, Pescara, Arezzo, Vis Pesaro, Pineto, Pianese, Rimini (vincitrice Coppa Italia Serie C), Pontedera, Gubbio; ai play out: Lucchese, Spal, Milan B e Sestri Levante; retrocede direttamente il Legnago.

Il primo turno play off (in gara secca) sarà domenica 4 maggio, ecco gli accoppiamenti: Arezzo-Gubbio, Vis Pesaro-Pontedera, Pineto-Pianese. Il play out invece sarà in doppia gara andata e ritorno (10 e 17 maggio): Sestri Levante-Lucchese e Milan B-Spal.