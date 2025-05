Porta Elisa News



La Lucchese ricevuta a Palazzo Orsetti

venerdì, 23 maggio 2025, 16:12

di gianluca andreuccetti

La Lucchese è molto più di un simbolo. É memoria, appartenenza e orgoglio. Contro il Sestri Levante, i rossoneri hanno portato a termine un'impresa sportiva. Una salvezza, che nonostante le note vicende societarie, rimarrà impressa nella storia della Pantera. A tal proposito, oggi venerdì 23 maggio, il sindaco Mario Pardini ha ricevuto una delegazione della squadra e dello staff, mister Gorgone e il ds Ferrarese per la consegna di un riconoscimento, dopo una stagione al dir poco straordinaria. La cerimonia si è svolta presso la Sala degli Specchi di Palazzo Orsetti, sede del Comune di Lucca. In rappresentanza dell'amministrazione comunale, presenti anche l'assessore allo Sport e vice sindaco Fabio Barsanti, l'assessore alla Cultura Mia Pisano, l'assessore al Bilancio Moreno Bruni e il presidente del Consiglio comunale Enrico Torrini.

"Volevamo ringraziare la squadra per questa stagione – ha esordito Pardini – avete regalato delle emozioni all'ultimo secondo; la città vi è grata per quello che avete fatto sul campo e si è unita nel simbolo che siete stati voi. Questo è di nuovo un grande momento di difficoltà, ma comunque vada mi sembrava doveroso premiarvi. Adesso vedremo cosa succederà: noi come amministrazione comunale vi assicuro che ci stiamo impegnando al massimo per assicurare un futuro a questo colori. I problemi vanno e vengono, ma la Lucchese rimane per sempre.

A prendere la parola successivamente è stato il vice sindaco Fabio Barsanti. Anche da parte sua non sono mancati i ringraziamenti: "I giocatori, il mister e lo staff sono stati un esempio sportivo. Un grazie va anche ai coloro che oggi non erano presenti perché rientrati nelle rispettive città di appartenenza. Avete reso orgogliosa la città di Lucca. Era da diverso tempo che non vedevamo un Porta Elisa pieno di tifosi. Quella di sabato è stata una delle esperienze più belle vissute negli ultimi anni nel nostro stadio".

A chiudere uno degli artefici di questa impresa, ovvero mister Gorgone: "Un applauso va ai ragazzi, allo staff per quello che abbiamo ottenuto sul campo. Ringrazio l'amministrazione comunale per questo riconoscimento. La Lucchese merita qualcosa di diverso: oggi in sede ho visto persone che stanno ancora lavorando e che stanno compiendo il massimo dello sforzo per salvare la Pantera".