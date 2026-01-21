Porta Elisa News



Gli avversari dei rossoneri: il Viareggio

venerdì, 23 gennaio 2026, 16:15

di gianluca andreuccetti

Terzo confronto stagionale tra Lucchese e Viareggio che domenica pomeriggio si affronteranno nella 23^giornata del campionato di Eccellenza Toscana. I rossoneri, sempre in testa alla classifica insieme allo Zenith Prato, sono chiamati a non fallire il match che varrà tanto per la corsa alla promozione in Serie D.

Il Viareggio occupa il terzo posto in classifica con 37 punti e si trova a 4 punti dal primo posto, con una partita in meno rispetto alle sue dirette concorrenti. Dopo un mese di novembre da incubo, culminato in negativo con 4 sconfitte di fila, tra cui quella in Coppa Italia proprio contro la Pantera, tra la fine del 2025 e l'inizio del girone di ritorno le zebre hanno ottenuto 8 risultati utili consecutivi.

Negli ultimi due mesi, la formazione di Vangioni ha collezionato 5 vittorie (aggiudicandosi i confronti con Belvedere e Zenith Prato) e 3 pareggi. Nell'ultimo turno, il Viareggio è stato fermato per 0-0 in casa dalla Sestese. Dando uno sguardo ai numeri, le Zebre hanno rispettivamente il secondo miglior attacco (27 gol fatti) e la terza miglior difesa, alle spalle di Lucchese e Belvedere.

Durante la sessione invernale di calciomercato, i bianconeri hanno messo a segno tre colpi in entrata, uno per reparto. In difesa è arrivato Federico Danovaro, classe 2001 che nella prima parte di stagione ha vestito la maglia del Cannara in Serie D. Sempre dalla quarta serie sono arrivati il centrocampista Tommaso Sforzi, prelevato dal Seravezza Pozzi e l'attaccante Daniel Khtella, autore di 3 reti in 15 presenze nei primi sei mesi della stagione con la maglia del Camaiore.