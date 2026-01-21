Gli avversari dei rossoneri: il Viareggio

Porta Elisa News
venerdì, 23 gennaio 2026, 16:15
di gianluca andreuccetti
Terzo confronto stagionale tra Lucchese e Viareggio che domenica pomeriggio si affronteranno nella 23^giornata del campionato di Eccellenza Toscana. I rossoneri, sempre in testa alla classifica insieme allo Zenith Prato, sono chiamati a non fallire il match che varrà tanto per la corsa alla promozione in Serie D.
Il Viareggio occupa il terzo posto in classifica con 37 punti e si trova a 4 punti dal primo posto, con una partita in meno rispetto alle sue dirette concorrenti. Dopo un mese di novembre da incubo, culminato in negativo con 4 sconfitte di fila, tra cui quella in Coppa Italia proprio contro la Pantera, tra la fine del 2025 e l'inizio del girone di ritorno le zebre hanno ottenuto 8 risultati utili consecutivi.
Negli ultimi due mesi, la formazione di Vangioni ha collezionato 5 vittorie (aggiudicandosi i confronti con Belvedere e Zenith Prato) e 3 pareggi. Nell'ultimo turno, il Viareggio è stato fermato per 0-0 in casa dalla Sestese. Dando uno sguardo ai numeri, le Zebre hanno rispettivamente il secondo miglior attacco (27 gol fatti) e la terza miglior difesa, alle spalle di Lucchese e Belvedere.
Durante la sessione invernale di calciomercato, i bianconeri hanno messo a segno tre colpi in entrata, uno per reparto. In difesa è arrivato Federico Danovaro, classe 2001 che nella prima parte di stagione ha vestito la maglia del Cannara in Serie D. Sempre dalla quarta serie sono arrivati il centrocampista Tommaso Sforzi, prelevato dal Seravezza Pozzi e l'attaccante Daniel Khtella, autore di 3 reti in 15 presenze nei primi sei mesi della stagione con la maglia del Camaiore.
La gara Lucchese-Viareggio di domenica prossima sarà vietata ai tifosi bianconeri. Lo ha stabilito la Prefettura di Lucca che ha inibito la vendita dei tagliandi ai residenti nei comuni di Massarosa, Viareggio e Camaiore per “preminenti ragioni di tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica”
Inserito in bilancio per un valore di oltre 4 milioni di euro dalla proprietà nel 2023, sarà messa all'asta per una cifra decisamente inferiore, ovvero ad un prezzo base di 780mila euro, il 19 febbraio. Nel frattempo sono arrivati alla curatela fallimentare 200mila euro dalla Lega Pro per crediti vantati...
Gara con troppi rossoneri sottotono e che non riescono a incidere: Camilli si perde nel nulla e sbaglia un rigore, gli esterni non riescono a creare superiorità. Bene Milan, decidono i cambi con Fedato e Riad che confezionano il pari: le pagelle di Gazzetta
Il tecnico: "Fedato è entrato molto bene, mi dicono che il gol annullato era buono e ci avrebbe consentito di allungare sulla Zenith, il rigore sbagliato ci sta, Camilli ha dato tanto sinora. Ora dobbiamo pensare a domenica sarà una gara che si prepara da sé.