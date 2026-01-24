Porta Elisa News



Mister Pirozzi: "Non è ancora finita"

domenica, 25 gennaio 2026, 08:41

La Lucchese batte per la seconda volta in stagione il Viareggio si aggiudica un derby dal finale infuocato. Tre punti fondamentali per i rossoneri che, complice la sconfitta della Zenith, diventa la capolista solitaria del girone A del campionato di Eccellenza. In sala stampa mister Pirozzi ha analizzato la prestazione e il successo fondamentale dei suoi ragazzi: "Complimenti al Viareggio, é stata una bella partita. Dedico la vittoria ad Alfredo dirigente della Juniores che non sta molto bene. Nel primo tempo abbiamo sbagliato nella fase di pressing e abbiamo sofferto il loro punto di forza, ovvero i cross dal fondo. Quando metti in campo diversi calciatori importanti é normale che debbano trovare l'intesa con i propri compagni di squadra".

"Un ringraziamento al pubblico presente oggi e spero che anche contro il Castelnuovo e nelle prossime partite ci sia lo stesso sostegno. Complimenti a Riad, Xeka e anche a Tosi che ha fatto una buona partita. Picchi? Mi ha detto che non stava molto bene fisicamente. L'episodio di Galligani? Nel finale abbiamo chiarito, ha ammesso l'errore e ci ha fatto i complimenti. Questa partita ha reso onore a due città importanti, non é ancora finita. Da lunedì pensiamo al Castelnuovo. Come ho già detto, mi spiace che non ci sia stato il pubblico del Viareggio così come quello rossonero all'andata: è una sconfitta del calcio. L'episodio di Galligani che ha tentato di far gol sulla rimessa da restituire? Ha sbagliato e gliel'ho detto, lui lo ha riconosciuto: è finita lì ma poteva succedere un pandemio. Ripeto: è finita lì".