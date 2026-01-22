Porta Elisa News



Mister Pirozzi: "Dobbiamo e possiamo fare meglio"

sabato, 24 gennaio 2026, 12:46

Vigilia di Lucchese-Viareggio, in sala stampa mister Pirozzi fa il punto sulla gara ma non solo: "E' una partita importante come tutte, poi va considerato che il Viareggio, che ha una grande squadra e un grande allenatore, ha da recuperare una gara sulla carta facile e dunque è potenzialmente a un punto da noi. Mi auguro sia una bella partita, e che noi si abbia ovviamente la meglio: noi è chiaro che dobbiamo fare qualcosa in più. A Grosseto siamo stati troppo distratti, il mio calcio è fatto di aggressività e verticalizzazioni che non si sono visti, abbiamo concesso troppo: è andata bene solo per aver ripreso la gara. I ragazzi e lo staff si sono automultati e oggi pomeriggio il ricavato sarà consegnato al Villaggio del Fanciullo. Abbiamo messo tutti qualcosa, Rotondo di più visto che si è fatto espellere dalla panchina. Il gol annullato a Grosseto? Era da annullare, Camilli ha interferito, bravo ad accorgersene il guardalinee gli faccio i complimenti. Mi auguro domani ci sia un grande arbitro e gli stessi guardalinee sia di livello".

"Cambi di formazione? Vedremo, qualche "pirozzata", intesa come qualcosa di inatteso, potrebbe esserci. Gli ultimi arrivati? Vedremo, c'è chi ha giocato poco, c'è stato poco tempo di valutazione. Mancano i tifosi del Viareggio? E' la sconfitta del calcio, così come era stato all'andata: l'ho detto in tempi non sospetti, è stato un peccato come lo è stato ogni volta che è stato impedito ai nostri di andare. Il sale di questo sport sono i tifosi. Appelli ai nostri tifosi? Non occorrono, anzi ringrazio chi dei nostri è venuto a Grosseto: mi auguro solo che ci sostengano sino alla fine".