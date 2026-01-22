Mister Pirozzi: "Dobbiamo e possiamo fare meglio"

Porta Elisa News
sabato, 24 gennaio 2026, 12:46
Vigilia di Lucchese-Viareggio, in sala stampa mister Pirozzi fa il punto sulla gara ma non solo: "E' una partita importante come tutte, poi va considerato che il Viareggio, che ha una grande squadra e un grande allenatore, ha da recuperare una gara sulla carta facile e dunque è potenzialmente a un punto da noi. Mi auguro sia una bella partita, e che noi si abbia ovviamente la meglio: noi è chiaro che dobbiamo fare qualcosa in più. A Grosseto siamo stati troppo distratti, il mio calcio è fatto di aggressività e verticalizzazioni che non si sono visti, abbiamo concesso troppo: è andata bene solo per aver ripreso la gara. I ragazzi e lo staff si sono automultati e oggi pomeriggio il ricavato sarà consegnato al Villaggio del Fanciullo. Abbiamo messo tutti qualcosa, Rotondo di più visto che si è fatto espellere dalla panchina. Il gol annullato a Grosseto? Era da annullare, Camilli ha interferito, bravo ad accorgersene il guardalinee gli faccio i complimenti. Mi auguro domani ci sia un grande arbitro e gli stessi guardalinee sia di livello".
"Cambi di formazione? Vedremo, qualche "pirozzata", intesa come qualcosa di inatteso, potrebbe esserci. Gli ultimi arrivati? Vedremo, c'è chi ha giocato poco, c'è stato poco tempo di valutazione. Mancano i tifosi del Viareggio? E' la sconfitta del calcio, così come era stato all'andata: l'ho detto in tempi non sospetti, è stato un peccato come lo è stato ogni volta che è stato impedito ai nostri di andare. Il sale di questo sport sono i tifosi. Appelli ai nostri tifosi? Non occorrono, anzi ringrazio chi dei nostri è venuto a Grosseto: mi auguro solo che ci sostengano sino alla fine".
sabato, 24 gennaio 2026, 15:05
Terza gara stagionale contro i bianconeri per la Lucchese che domani pomeriggio affronta il Viareggio senza i suoi tifosi al Porta Elisa. Gara importante, ma non decisiva nella corsa al campionato e che rappresenta l'ultimo scontro diretto per i rossoneri. La probabile formazione
venerdì, 23 gennaio 2026, 16:15
Il Viareggio occupa il terzo posto e si trova a 4 punti dal primo posto, con una partita in meno rispetto alle sue dirette concorrenti. Dopo un mese di novembre da incubo, culminato in 4 sconfitte di fila, tra cui quella in Coppa Italia proprio contro la Pantera, tra la...
giovedì, 22 gennaio 2026, 21:45
La gara Lucchese-Viareggio di domenica prossima sarà vietata ai tifosi bianconeri. Lo ha stabilito la Prefettura di Lucca che ha inibito la vendita dei tagliandi ai residenti nei comuni di Massarosa, Viareggio e Camaiore per “preminenti ragioni di tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica”
giovedì, 22 gennaio 2026, 12:24
Inserito in bilancio per un valore di oltre 4 milioni di euro dalla proprietà nel 2023, sarà messa all'asta per una cifra decisamente inferiore, ovvero ad un prezzo base di 780mila euro, il 19 febbraio. Nel frattempo sono arrivati alla curatela fallimentare 200mila euro dalla Lega Pro per crediti vantati...