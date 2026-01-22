Ultimo scontro diretto del torneo

Porta Elisa News
sabato, 24 gennaio 2026, 15:05
Terza gara stagionale contro i bianconeri per la Lucchese che domani pomeriggio affronta il Viareggio nella 23^giornata del campionato di Eccellenza Toscana. Una partita che è sicuramente di grande importanza ma che difficilmente risulterà decisiva mancando ancora molto alla fine del torneo. E' comunque l'ultimo scontro diretto dopo che la Lucchese ha affrontato in pochi giorni prima la Zenith e poi il Belveere. E' attesa una buona cornice di pubblico, anche se va tenuto conto che i tifosi bianconeri non potranno assistere per il divieto imposto dalla Prefettura, così come era successo all'andata per quelli rossoneri.
Qualche possibile novità per mister Pirozzi che comunque non dovrebbe stravolgere l'undici iniziale visto mercoledì contro il Belvedere. In difesa, out per squalifica Rotondo, con la conferma della coppia formata da Santeramo e Pupeschi. Sull'out di sinistra ballottaggio tra Tosi e Lorenzini, con Xeka che è in vantaggio su Venanzi per una maglia da titolare. A centrocampo, possibile conferma per Picchi, coadiuvato dalle mezze ali Russo e Del Rosso. In avanti, spazio al tridente formato da Riad, Fedato e Camilli. Ecco la probabile formazione: Milan; Lorenzini (Tosi), Santeramo, Pupeschi, Xeka (Venanzi); Russo (Bartolotta), Picchi, Del Rosso; Riad (Piazze), Camilli, Fedato (Colferai).
sabato, 24 gennaio 2026, 12:46
Il tecnico: "Mi auguro sia una bella partita, e che noi si abbia ovviamente la meglio. A Grosseto siamo stati troppo distratti, ci siamo automultati e oggi pomeriggio il ricavato sarà consegnato al Villaggio del Fanciullo.
venerdì, 23 gennaio 2026, 16:15
Il Viareggio occupa il terzo posto e si trova a 4 punti dal primo posto, con una partita in meno rispetto alle sue dirette concorrenti. Dopo un mese di novembre da incubo, culminato in 4 sconfitte di fila, tra cui quella in Coppa Italia proprio contro la Pantera, tra la...
giovedì, 22 gennaio 2026, 21:45
La gara Lucchese-Viareggio di domenica prossima sarà vietata ai tifosi bianconeri. Lo ha stabilito la Prefettura di Lucca che ha inibito la vendita dei tagliandi ai residenti nei comuni di Massarosa, Viareggio e Camaiore per “preminenti ragioni di tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica”
giovedì, 22 gennaio 2026, 12:24
Inserito in bilancio per un valore di oltre 4 milioni di euro dalla proprietà nel 2023, sarà messa all'asta per una cifra decisamente inferiore, ovvero ad un prezzo base di 780mila euro, il 19 febbraio. Nel frattempo sono arrivati alla curatela fallimentare 200mila euro dalla Lega Pro per crediti vantati...