Porta Elisa News



Ultimo scontro diretto del torneo

sabato, 24 gennaio 2026, 15:05

Terza gara stagionale contro i bianconeri per la Lucchese che domani pomeriggio affronta il Viareggio nella 23^giornata del campionato di Eccellenza Toscana. Una partita che è sicuramente di grande importanza ma che difficilmente risulterà decisiva mancando ancora molto alla fine del torneo. E' comunque l'ultimo scontro diretto dopo che la Lucchese ha affrontato in pochi giorni prima la Zenith e poi il Belveere. E' attesa una buona cornice di pubblico, anche se va tenuto conto che i tifosi bianconeri non potranno assistere per il divieto imposto dalla Prefettura, così come era successo all'andata per quelli rossoneri.

Qualche possibile novità per mister Pirozzi che comunque non dovrebbe stravolgere l'undici iniziale visto mercoledì contro il Belvedere. In difesa, out per squalifica Rotondo, con la conferma della coppia formata da Santeramo e Pupeschi. Sull'out di sinistra ballottaggio tra Tosi e Lorenzini, con Xeka che è in vantaggio su Venanzi per una maglia da titolare. A centrocampo, possibile conferma per Picchi, coadiuvato dalle mezze ali Russo e Del Rosso. In avanti, spazio al tridente formato da Riad, Fedato e Camilli. Ecco la probabile formazione: Milan; Lorenzini (Tosi), Santeramo, Pupeschi, Xeka (Venanzi); Russo (Bartolotta), Picchi, Del Rosso; Riad (Piazze), Camilli, Fedato (Colferai).