Cenaia-Lucchese, si va verso il match a porte chiuse

Porta Elisa News
giovedì, 19 marzo 2026, 10:49
Cenaia-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà con buona probabilità giocata a porte chiuse. E' questa la decisione verso cui si starebbero orientando Questura e Prefettura di Pisa dopo un sopralluogo all'impianto avvenuto nella giornata di ieri.
Le ridotte dimensioni dei settori, la "paura" di un arrivo in massa di tifosi rossoneri, il concomitante referendum costituzionale che sottrarrà agenti di polizia starebbero spingendo i responsabili dell'ordine pubblico a propendere per il divieto di ingresso per tutti. In giornata, verrà comunque comunicata la decisione finale.
giovedì, 19 marzo 2026, 13:47
Il sindaco: "L'ultimo incontro è andato molto bene, anche sul tema stadio le cose stanno procedendo. Centro Sportivo? Ci sono più aree in discussione, ma non sarebbe un problema dovesse sorgere a Capannori: deciderà la società rossonera"
giovedì, 19 marzo 2026, 08:16
All'ultimo posto in classifica, il Cenaia vanta il secondo peggior attacco del campionato (23 gol realizzati) e la terza peggiori difesa (43 gol al passivo). Tra le mura amiche del proprio impianto, la squadra arancioneroverde ha colto due vittorie, quattro pareggi e otto sconfitte.
domenica, 15 marzo 2026, 17:38
Il centravanti mette lo zampino su entrambe le reti, bene anche Piazze entrato nella ripresa e anche lui a segno. Bartolotta inesauribile, la difesa si concede una sola leggerezza che genera il pari: le pagelle di Gazzetta
domenica, 15 marzo 2026, 17:08
Il tecnico rossonero: "Siamo stati bravi. Il loro gol? Per me era valido. Sono felice, coltiviamo la felicità più la si coltiva e più si sta meglio. Ora dobbiamo prepararci molto bene per Cenaia, perché non sono assolutamente tagliati fuori dai play out.