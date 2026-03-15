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Gli avversari dei rossoneri: il Cenaia

giovedì, 19 marzo 2026, 08:16

Penultima trasferta del campionato per i rossoneri che domenica saranno ospiti del Cenaia. La formazione allenata da Massimo Macelloni è a tuttoggi il fanalino di coda del girone con soli 19 punti in classifica. Macelloni è subentrato nel gennaio scorso, dopo che sono arrivate le dimissioni di mister Sena, ma la classifica della squadra è rimasta deficitaria. 

I 19 punti sono frutto di sole tre vittorie e 10 pareggi, ben 15 le sconfitte. Il Cenaia vanta il secondo peggior attacco del campionato (23 gol realizzati) e la terza peggiori difesa (43 gol al passivo). Tra le mura amiche del proprio impianto, la squadra arancioneroverde ha colto due vittorie, quattro pareggi e otto sconfitte, dunque 10 su 19 dei punti in carniere. 

All'andata i rossoneri colsero la vittoria più rotonda del campionato centrando un 6-1 finale al Porta Elisa, ma non si annuncia un match facile: il Cenaia tenta di giocarsi le ultime carte per evitare la retrocessione diretta, la Larcianese, che ha una gara in più, è a quota 22, tre punti sopra con quattro turni ancora da giocare e con lo scontro diretto alla penultima di campionato proprio sul terreno amico.

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