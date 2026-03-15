Gli avversari dei rossoneri: il Cenaia

Porta Elisa News
giovedì, 19 marzo 2026, 08:16
Penultima trasferta del campionato per i rossoneri che domenica saranno ospiti del Cenaia. La formazione allenata da Massimo Macelloni è a tuttoggi il fanalino di coda del girone con soli 19 punti in classifica. Macelloni è subentrato nel gennaio scorso, dopo che sono arrivate le dimissioni di mister Sena, ma la classifica della squadra è rimasta deficitaria.
I 19 punti sono frutto di sole tre vittorie e 10 pareggi, ben 15 le sconfitte. Il Cenaia vanta il secondo peggior attacco del campionato (23 gol realizzati) e la terza peggiori difesa (43 gol al passivo). Tra le mura amiche del proprio impianto, la squadra arancioneroverde ha colto due vittorie, quattro pareggi e otto sconfitte, dunque 10 su 19 dei punti in carniere.
All'andata i rossoneri colsero la vittoria più rotonda del campionato centrando un 6-1 finale al Porta Elisa, ma non si annuncia un match facile: il Cenaia tenta di giocarsi le ultime carte per evitare la retrocessione diretta, la Larcianese, che ha una gara in più, è a quota 22, tre punti sopra con quattro turni ancora da giocare e con lo scontro diretto alla penultima di campionato proprio sul terreno amico.
giovedì, 19 marzo 2026, 13:47
Il sindaco: "L'ultimo incontro è andato molto bene, anche sul tema stadio le cose stanno procedendo. Centro Sportivo? Ci sono più aree in discussione, ma non sarebbe un problema dovesse sorgere a Capannori: deciderà la società rossonera"
giovedì, 19 marzo 2026, 10:49
Cenaia-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà con buona probabilità giocata a porte chiuse. E' questa la decisione verso cui si starebbero orientando Questura e Prefettura di Pisa dopo un sopralluogo all'impianto avvenuto nella giornata di ieri. A breve la decisione finale
domenica, 15 marzo 2026, 17:38
Il centravanti mette lo zampino su entrambe le reti, bene anche Piazze entrato nella ripresa e anche lui a segno. Bartolotta inesauribile, la difesa si concede una sola leggerezza che genera il pari: le pagelle di Gazzetta
domenica, 15 marzo 2026, 17:08
Il tecnico rossonero: "Siamo stati bravi. Il loro gol? Per me era valido. Sono felice, coltiviamo la felicità più la si coltiva e più si sta meglio. Ora dobbiamo prepararci molto bene per Cenaia, perché non sono assolutamente tagliati fuori dai play out.