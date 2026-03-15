Pardini: "Clima positivo con la Lucchese"

Porta Elisa News
giovedì, 19 marzo 2026, 13:47
"C'è un clima positivo, nell'ultimo incontro superpositivo": lo ha dichiarato il sindaco Mario Pardini durante l'incontro con i giornalisti di questa mattina durante il quale c'è stato modo anche di parlare dei rapporti con la Lucchese e dei possibili progetti ad essa collegati: "Stiamo interloquendo con la proprietà della società rossonera con cui abbiamo un ottimo rapporto. Il centro sportivo ha una dinamica diversa dallo stadio anche perché in esso siamo meno coinvolti, visto che si tratta di trovare una comune volontà tra dei privati che dovrebbero cedere i terreni e un altro privato la società Lucchese che li acquista. L'ipotesi Capannori? Non ci sarebbe nulla di strano, del resto anche il Milan ha Milanello che non è nel Comune di Milano, chiaro che saremmo più contenti fosse fatto da noi, in ogni caso abbiamo individuato più aree. Se sono con destinazione compatibile per un centro sportivo secondo il Piano Operativo? Alcune sì altre no, non c'è una sola location. Ma la scelta sarà della Lucchese sia che sia su Lucca che su Capannori".
"Quanto all'eventuale intervento sullo stadio, le cose stanno andando avanti e il clima è positivo, nell'ultimo incontro superpositivo. Siamo peraltro molto contenti dei risultati della squadra e che intorno alla Lucchese si inizi a respirare finalmente una buona aria, è importante anche per avvicinare l'imprenditoria locale alla società".
giovedì, 19 marzo 2026, 10:49
Cenaia-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà con buona probabilità giocata a porte chiuse. E' questa la decisione verso cui si starebbero orientando Questura e Prefettura di Pisa dopo un sopralluogo all'impianto avvenuto nella giornata di ieri. A breve la decisione finale
giovedì, 19 marzo 2026, 08:16
All'ultimo posto in classifica, il Cenaia vanta il secondo peggior attacco del campionato (23 gol realizzati) e la terza peggiori difesa (43 gol al passivo). Tra le mura amiche del proprio impianto, la squadra arancioneroverde ha colto due vittorie, quattro pareggi e otto sconfitte.
domenica, 15 marzo 2026, 17:38
Il centravanti mette lo zampino su entrambe le reti, bene anche Piazze entrato nella ripresa e anche lui a segno. Bartolotta inesauribile, la difesa si concede una sola leggerezza che genera il pari: le pagelle di Gazzetta
domenica, 15 marzo 2026, 17:08
Il tecnico rossonero: "Siamo stati bravi. Il loro gol? Per me era valido. Sono felice, coltiviamo la felicità più la si coltiva e più si sta meglio. Ora dobbiamo prepararci molto bene per Cenaia, perché non sono assolutamente tagliati fuori dai play out.