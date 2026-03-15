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Pardini: "Clima positivo con la Lucchese"

giovedì, 19 marzo 2026, 13:47

"C'è un clima positivo, nell'ultimo incontro superpositivo": lo ha dichiarato il sindaco Mario Pardini durante l'incontro con i giornalisti di questa mattina durante il quale c'è stato modo anche di parlare dei rapporti con la Lucchese e dei possibili progetti ad essa collegati: "Stiamo interloquendo con la proprietà della società rossonera con cui abbiamo un ottimo rapporto. Il centro sportivo ha una dinamica diversa dallo stadio anche perché in esso siamo meno coinvolti, visto che si tratta di trovare una comune volontà tra dei privati che dovrebbero cedere i terreni e un altro privato la società Lucchese che li acquista. L'ipotesi Capannori? Non ci sarebbe nulla di strano, del resto anche il Milan ha Milanello che non è nel Comune di Milano, chiaro che saremmo più contenti fosse fatto da noi, in ogni caso abbiamo individuato più aree. Se sono con destinazione compatibile per un centro sportivo secondo il Piano Operativo? Alcune sì altre no, non c'è una sola location. Ma la scelta sarà della Lucchese sia che sia su Lucca che su Capannori".

"Quanto all'eventuale intervento sullo stadio, le cose stanno andando avanti e il clima è positivo, nell'ultimo incontro superpositivo. Siamo peraltro molto contenti dei risultati della squadra e che intorno alla Lucchese si inizi a respirare finalmente una buona aria, è importante anche per avvicinare l'imprenditoria locale alla società".