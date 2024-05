Rubriche



Bcl, Olivieri confermato alla guida della prima squadra

giovedì, 9 maggio 2024, 17:11

Spenti i riflettori sul campionato 2023/24 di Serie B interregionale, nel quale il BCL ha centrato con grande capacità importanti risultati sportivi, quali la salvezza, l'accesso ai play in silver da testa di serie e la partecipazione ai quarti di finale dei play-off, il BCL si è già proiettato sulla prossima stagione. La prima ed importante pedina da collocare sulla scacchiera del prossimo campionato per poi costruire il roster futuro è il coach.

Il BCL, apprezzando il lavoro svolto, i risultati ottenuti, l'impegno e la professionalità dimostrati, ha deciso di confermare Leonardo Olivieri nella carica di capo allenatore della prima squadra per la prossima stagione sportiva 2024/25 e per la successiva. Una conferma biennale, quindi, per dare continuità al percorso intrapreso lo scorso anno con la prima squadra e con la valorizzazione dei giovani talenti del vivaio biancorosso.

Olivieri infatti, oltre alla guida della prima squadra sarà anche parte attiva nella programmazione e nella gestione tecnica del settore giovanile, seguendo come primo allenatore, come già fatto nella passata stagione sportiva, anche alcune squadre giovanili. "Il BCL – si legge in una nota – è felice e soddisfatto del raggiunto accordo e si augura di raggiungere assieme a coach Olivieri risultati sportivi ancora più importanti e appaganti".