Juniores, da una sconfitta all'altra

sabato, 18 gennaio 2020, 17:27

I ragazzi di mister Graziani escono battuti nel confronto casalingo con il Ghiviborgo: la Lucchese è parsa troppo rinunciataria e sempre schiacciata nella sua metà campo. Nel secondo tempo, poi, i padroni di casa hanno subito due espulsioni piuttosto ingenue per doppia ammonizioni

sabato, 11 gennaio 2020, 21:48

Un ottimo pareggio arrivato nel recupero con Iosif corona una prestazione tutta cuore e grinta sul campo del Grosseto. E pensare che la squadra di Graziani, al 20’ del secondo tempo, era sotto dei 3 gol a 1: 3-3 il finale per i ragazzi di mister Graziani

sabato, 4 gennaio 2020, 17:03

I rossoneri di mister Graziani sono stati battuti (0-1) in casa dal RealForte grazie a una rete segnata nei minuti conclusivi, ma sono apparsi troppo schiacciati dietro e quasi mai in grado di tenere in mano il pallino del gioco. Esordio per Durante

venerdì, 20 dicembre 2019, 13:37

La Lucchese affida il settore giovanile ad interim all'amministratore delegato rossonero Alessandro Vichi: verso il 10 gennaio la società renderà note nel dettaglio le novità, che riguarderanno l'allestimento per la prossima stagione di quattro formazioni