Settore giovanile



Juniores, il 2020 parte con una sconfitta nel finale

sabato, 4 gennaio 2020, 17:03

di diego checchi

La Lucchese, nella prima giornata di ritorno, è stata sconfitta per 1 a 0 nel finale con un gol dell’ex Pieretti, che ha trafitto in diagonale un non irreprensibile Mattugini. La Lucchese, ha inserito in campo dal primo minuto il nuovo acquisto Durante e dobbiamo dire che è stato uno dei pochi a far vedere buone cose, colpendo anche un palo. Per il resto, la squadra di Graziani è apparsa troppo schiacciata dietro e non è quasi mai riuscita a tenere in mano il pallino del gioco.

Andando alla cronaca della partita, la prima occasione per i rossoneri è capitata al 23’ quando Duranti ha visto il portiere fuori dai pali ed ha provato il tiro dalla lunga distanza senza però riuscire a sorprenderlo. Alla mezz’ora Duranti ha colpito il palo con un potente tiro da dentro l’area, ben imbeccato da Iosif. Nella ripresa, al 37’, gli ospiti hanno sfiorato gol con Bellani ma un difensore rossonero ha salvato sulla linea. Il gol del Real Forte Querceta è arrivato al 43’ con Pieretti, che ha ricevuto in area ed ha battuto Mattugini con un bel diagonale di destro.La prossima gara dei rossoneri sarà la trasferta di Grosseto.

Lucchese – Real Forte-Querceta 0 - 1

Lucchese: 1 Mattugini, 2 Matteoni, 3 Iannello (32’ st 13 Maltese), 4 Bianchi (42’ st 14 Chiloni), 5 Santini, 6 Cinelli, 7 Cantone, 8 Iosif (38’st 16 Sgrilletti), 9 Durante (32’ st 17 Yener), 10 Fambrini (20’ st 15 Lenzi), 11 Angeli. A disposizione: 12 Forciniti, 18 Nutini. Allenatore: Graziani.

Real Forte-Querceta: 1 Mariani, 2 Della Tommasina (41’ st 13 Berlenghi), 3 Gandolfi (32’ st 19 Pedonese), 4 Del Dotto, 5 Pini, 6 Da Prato, 7 Pieretti, 8 Agostini (17’ st 14 Deda), 9 Mussi, 10 Dal Poggetto (24’ st 18 Bellani), 11 Pellegrini, (12’st 16 Maggi). A disposizione: 12 Balestri, 15 Rombi, 17 Andreazzoli, 20 Balduini. Allenatore: Vannoni.

Arbitro: Sig. Bouabid di Prato.

Assistenti: Sig. Mangini di Livorno e Sig. Cordone di Pisa.

Reti: 43’ st Pieretti (R)