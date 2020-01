Pari pirotecnico per la Juniores

Altri articoli in Settore giovanile

sabato, 4 gennaio 2020, 17:03

I rossoneri di mister Graziani sono stati battuti (0-1) in casa dal RealForte grazie a una rete segnata nei minuti conclusivi, ma sono apparsi troppo schiacciati dietro e quasi mai in grado di tenere in mano il pallino del gioco. Esordio per Durante

venerdì, 20 dicembre 2019, 13:37

La Lucchese affida il settore giovanile ad interim all'amministratore delegato rossonero Alessandro Vichi: verso il 10 gennaio la società renderà note nel dettaglio le novità, che riguarderanno l'allestimento per la prossima stagione di quattro formazioni

sabato, 7 dicembre 2019, 19:29

Nell'ultima giornata del girone di andata i ragazzi di mister Graziani, in vantaggio di una rete, si fanno riprendere e superare dagli avversari dell'Aquila Montevarchi, squadra seconda in classifica che ha meritatamente conquistato la vittoria

sabato, 30 novembre 2019, 18:01

Al termine di un match combattuto in cui hanno fornito una buona prestazione, i ragazzi di mister Graziani sono stati costretti a cedere l'intera posta in palio agli avversari della capolista. Le reti della Sangiovannese arrivate entrambe nella ripresa