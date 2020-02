Settore giovanile



Juniores, è pari a Seravezza

sabato, 8 febbraio 2020, 17:47

Un buon pareggio per la Lucchese sul campo del Seravezza al termine di una partita dai due volti. Nel primo tempo ha giocato al di sotto delle aspettative ma nella ripresa è cresciuta ed ha meritato il pareggio, avendo preso in mano le redini del gioco ed essendo sempre stata in controllo della partita. Da sottolineare che nella Lucchese ha giocato da titolare l'ultimo arrivato Principi, che ha fatto vedere qualcosa di buona nonostante sia stato penalizzato da un terreno di gioco infausto. Mister Graziani è stato bravo a indovinare i cambi, inserendo anche Durante, il giocatore che ha trovato il gol del pari.Sabato prossimo, la formazione rossonera ospiterà l'Aglianese sul campo dell'Acquedotto.

Andando alla cronaca della partita, i padroni di casa sono passati in vantaggio al 24' con Pennucci, che dopo aver approfittato di un disimpegno errato di Cinelli ha sorpreso Agozzino con un pallonetto da fuori area. I rossoneri sono andati vicino al pareggio allo scadere della prima frazione con un tiro da sottomisura di Yener, che però il portiere è riuscito a bloccare. Nella ripresa, all'11', Principi ha la palla del pareggio ma il suo pallonetto non riesce a superare il portiere Venè. I rossoneri sono riusciti a pareggiare al 48' con Durante, che è stato veloce ed abile a mettere in rete la palla deviata da un difensore sul tiro dal limite di Cinelli.

Seravezza – Lucchese 1 – 1

Seravezza: 1 Venè, 2 De Angeli, 3 Valori (21' st 17 Del Frate), 4 Nicolini, 5 Menapace, 6 Petrini (32' st 13 Luisi), 7 Marchini, 8 Barducci (39' st 18 Pascaneanu), 9 Pennucci, 10 Frateschi (1' st 15 Bertonelli), 11 Antonelli. A disposizione: 12 Caltagirone, 14 Leonardi, 16 Vannuci. Allenatore: Malfanti.

Lucchese: 1 Agozzino, 2 Pardini, 3 Iannello (15' st 15 Angeli) , 4 Iosif, 5 Santini, 6 Cinelli, 7 Bonuccelli (15' st 13 Cantone), 8 Bianchi, 9 Yener, (35' st 19 Nutini) 10 Belli (1' st 18 Durante), 11 Principi (44' st 17 Lenzi). A disposizione: 12 Mattugini, 14 Paolini, 16 Ghiloni. Allenatore: Graziani.



Reti: 24' pt 9 Pennucci (S), 48' st Durante (L)