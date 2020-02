Settore giovanile



Juniores, ancora una sconfitta

sabato, 15 febbraio 2020, 17:13

Sconfitta interna per la Lucchese contro l'Aglianese per 2 a 0. C'è da sottolineare che la squadra di Graziani non ha giocato bene nel primo tempo e gli ospiti sono riusciti a segnare due reti. Meglio nella ripresa, anche se la Lucchese ha giocato in 10 per gran parte della gara per l'espulsione di Cantone per fallo da ultimo uomo.

Andando alla cronaca della partita, gli ospiti si sono resi pericolosi al 6' con un tiro dalla lunga distanza di Rinaldi ma Mattugini ha parato. Al 24' l'Aglianese è passata in vantaggio con una punizione di Vinni e al 36' ha raddoppiato con Sauro, la sua punizione è stata deviata dalla barriera spiazzando Mattugini. Nella ripresa, al 6', la Lucchese ha provato a reagire con un buon tiro dal limite di Sgrilletti ma Sanroni è riuscito a bloccare in due tempi. Al 20' Yener, solo davanti al portiere, ha colpito clamorosamente un palo dopo che Iannello lo aveva liberato bene in area. Al 39' Yener ci ha provato ancora con una gran punizione dalla destra ma il numero uno neroverde è stato bravo a deviare. Sabato prossimo ci sarà la trasferta di Ponsacco.

Lucchese – Aglianese 0 - 2

Lucchese: 1 Mattugini, 2 Cantone, 3 Angeli (1' st 15 Iannello), 4 Iosif (41' st 17 Lenzi)m, 5 Santini, 6 Cinelli, 7 Pardini, 8 Bianchi (27' st 16 Ghiloni), 9 Durante (1' st 19 Yener), 10 Principi (1' st 14 Bonuccelli), 11 Sgrilletti. A disposizione: 12 Forciniti, 13 Maltese, 18 Belli, 20 Nutini. Allenatore: Graziani.

Aglianese: 1 Sanroni, 2 Rosselli (27' st 17 Marchio), 3 Petrucci (14' st 13 Ferrari), 4 Rinaldi, 5 Giometti, 6 Gaggioli, 7 Sauro (33' st 14 Londino), 8 Proietto (14' st 18 Giusti), 9 Sina, 10 Vinni (22' st 19 Paolini), 11 Oriti. A disposizione: 12 Giuntini, 15 Mocali, 16 Tropeano, 20 Pievani. Allenatore: Trupia.

Arbitro: Sig. Fabbrini di Livorno.Assistenti: Sig. Boccolini di Pisa e Sig. Cuppone di Pisa.

Note.Al 35' pt espulso Cantone per fallo da ultimo uomo.Al 26' st espulso Graziani per somma di ammonizione.

Reti: 24' pt Vinni (A), 36' pt Sauro (A)