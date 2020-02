Ottima prestazione per i ragazzi di Graziani contro San Donato Tavernelle

Altri articoli in Settore giovanile

sabato, 22 febbraio 2020, 18:50

Beffa per la formazione Juniores della Lucchese che è stata raggiunta sull’ 1 a 1 allo scadere dei minuti di recupero a Ponsacco. La squadra di Graziani ha giocato un buon calcio ed avrebbe meritato la vittoria. Yener, l'autore del gol del vantaggio

lunedì, 17 febbraio 2020, 17:01

Il talent scout e dirigente da una vita nei settori giovanili, non tornerà nella Lucchese. Il suo rientro come consulente era stato annunciato dall'amministratore delegato rossonero Alessandro Vichi, ma arriva la smentita dello stesso Luporini: "Ecco perché non lo farò"

sabato, 15 febbraio 2020, 17:13

I rossoneri di mister Graziani perdono in casa contro l'Aglianese (0-2) al termine di una gara per larga parte modesta e sia pure giocata in dieci per l'espulsione di Cantone

venerdì, 14 febbraio 2020, 16:48

Nel prossimo campionato saranno quattro le formazioni giovanili della Lucchese, l'annuncio dell'amministratore delegato Vichi: "Il responsabile della scuola calcio, con una società costituita ad hoc, sarà l'ex rossonero Simone Angeli"