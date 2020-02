Settore giovanile



Luporini: "Non rientrerò alla Lucchese"

lunedì, 17 febbraio 2020, 17:01

Franco Luporini, talent scout e dirigente da una vita nei settori giovanili, non tornerà nella Lucchese. Il suo rientro come consulente era stato annunciato dall'amministratore delegato rossonero Alessandro Vichi durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo responsabile del settore giovanile, che come noto sarà Vito Graziani. Ora, però, la smentita dello stesso Luporini.

"Non rientrerò alla Lucchese, ci sono almeno tre ragioni – spiega – in primis sono legato a un'altra formazione. E poi credo di avere idee del settore giovanile ormai superate dai tempi. Infine, la scelta di Vito Graziani, che condivido, non ha bisogno di supporti, soprattutto da parte di chi come mai ormai quel mondo lo conosce dall'esterno".