Settore giovanile



Porta Elisa, al via i camp estivi

domenica, 14 giugno 2020, 14:47

di diego checchi

Domani alle 8 inizieranno i camp estivi della Lucchese alla stadio "Porta Elisa" che dureranno per otto settimane e saranno guidati dal responsabile della scuola calcio Simone Angeli. L'ex difensore rossonero sarà coadiuvato, oltre che dai suoi collaboratori, anche da alcuni giocatori della prima squadra. Sarà una bella esperienza per tanti ragazzi, circa una cinquantina che si alterneranno sul campo osservando, ovviamente, i protocolli anti contagio.

Per quanto riguarda il settore giovanile, si iniziano ad ipotizzare i nomi dei nuovi tecnici e uno potrebbe essere quello di Francesco Nardi, classe 1985 ex giocatore rossonero che sembra aver deciso di chiudere la carriera. Sarà proposta una squadra anche a Nazzareno Tarantino, ma il popolare "Nazza" potrebbe non appendere le scarpette al chiodo ed è probabile che accetti qualche proposta per giocare. Un altro nome che è venuto fuori è quello di Massimiliano Mei ma non sono escluse altre sorprese, come il possibile ritorno tra i ranghi rossoneri di Pierpaolo Pucci, già accompagnatore delle giovanili rossonere per tanti anni. Pucci, fino ad ora, ha ricoperto il ruolo di Team Manager a Castelnuovo.

Per la prima squadra, il direttore Daniele Deoma ha sottolineato che comincerà a parlare con i giocatori attualmente in rosa non prima del 22 giugno e proprio in quella settimana la società dovrebbe organizzare la festa promozione per omaggiare la squadra. Da capire dove si terrà l'evento, si parla di una fattoria a Montecarlo. Sullo staff tecnico che aiuterà Monaco il prossimo anno, Deoma è stato chiaro: "prima di dare ogni ufficialità sui ruoli dovrò parlare con tutti e quindi non mi voglio sbilanciare".