Settore giovanile



Santoro: "Lavoriamo per il settore giovanile, ma lo snodo sarà il campionato a cui parteciperemo"

venerdì, 15 maggio 2020, 08:23

di diego checchi

Mario Santoro, direttore generale rossonero, parla molto chiaramente del settore giovanile che sta costruendo grazie al prezioso lavoro di Vito Graziani e Simone Angeli per quanto riguarda la scuola calcio. Questi difficili mesi non sono stati certo passati senza muoversi.

"Stiamo lavorando alacremente sia sul settore giovanile che sulla scuola calcio. Abbiamo la certezza di aver scelto due responsabili che sono una garanzia e che stanno svolgendo un lavoro egregio. Chiaramente lo snodo sarà quando sapremo ufficialmente se parteciperemo ai campionati professionisti o no e questo è noto sia legato alla nostra promozione in Serie C. Detto questo, ci siamo comunque mossi e siamo pronti per virare sia su l'una che sull'altra direzione anche se la nostra speranza più che legittima sia quella di preparare un settore giovanile professionisti".

"Per quanto riguarda le strutture a che punto siamo? E' chiaro che se andremo nei professionisti come tutti auspichiamo e come ci sembra logico che sia, per il nostro settore giovanile ci vorranno strutture importanti sia per accogliere le esigenze legate agli allenamenti sia per quelle legate alle partite ufficiali. Abbiamo individuato la struttura di Saltocchio come centro nevralgico per svolgere sia allenamenti che gare delle nostre quattro squadre. Lo stesso discorso vale anche per la scelta dei tecnici. Chiaramente abbiamo già individuato i vari profili che andremo ad inserire al momento che sapremo ufficialmente se saremo o meno promossi in Serie C".