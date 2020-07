Acquedotto, proseguono i lavori

Altri articoli in Settore giovanile

giovedì, 2 luglio 2020, 18:58

Presentati tutti i quadri tecnici del settore giovanile e saranno ben cinque le formazioni al via anzichè quattro come si pensava in un primo momento: Carruezzo va a dirigere la Berretti, Tarantino i Giovanissimi Regionali. Presentata la nuova segretaria, Debora Catastini

domenica, 14 giugno 2020, 14:47

Dureranno per otto settimane e saranno guidati dal responsabile della scuola calcio Simone Angeli. L'ex difensore rossonero sarà coadiuvato, oltre che dai suoi collaboratori, anche da alcuni giocatori della prima squadra. Una bella esperienza per tanti ragazzi, circa una cinquantina, che si alterneranno sul campo osservando i protocolli anti contagio

venerdì, 15 maggio 2020, 08:23

Il direttore generale rossonero fa il punto sulla rifondazione del settore giovanile e della scuola calcio: "Siamo pronti per virare sia su l'una che sull'altra direzione, ma la nostra speranza più che legittima è quella di preparare un settore giovanile professionisti. Le strutture? Nei professionisti servirà siano adeguate"

sabato, 29 febbraio 2020, 19:07

Ottima prestazione per i ragazzi di Graziani che hanno vinto per 3 a 1 contro il San Donato Tavernelle dimostrando di saper fare davvero un buon gioco. I rossoneri sono passati in vantaggio dopo 20' con una rete di Angeli su punizione, poi in gol Yener e Durante