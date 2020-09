Settore giovanile



Allievi e Giovanissimi nazionali, ecco i gironi

martedì, 22 settembre 2020, 20:18

Sono usciti oggi i gironi degli Allievi nazionali e per i Giovanissimi nazionali di Serie C. La Lucchese è stata inserita nel girone D, la formazione di Davide Guasti andrà in uni dei 4 raggruppamenti a 9 squadra con Arezzo, Carrarese, Pontedera, Grosseto, Livorno, Olbia, Pistoiese e Viterbese. In pratica, tutte e 7 le toscane più Olbia e Viterbese. Il campionato prenderà il via il prossimo 4 ottobre, da capire se la Lucchese giocherà in casa o in trasferta.

Stessa composizione del girone per i Giovanissimi nazionali di Giacomo Nincheri. Nessuna comunicazione invece sino a questo momento per quanto riguarda il campionato Berretti.