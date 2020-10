Parte male la Primavera 3 rossonera

Altri articoli in Settore giovanile

mercoledì, 14 ottobre 2020, 18:19

La Lucchese è stata inserita nel girone D del nuovo torneo insieme a Arezzo, Carrarese, Olbia, Livorno, Pistoiese, Grosseto, Pontedera e Viterbese. Il match di inizio sarà a Arezzo il 24 ottobre alle ore 15

martedì, 13 ottobre 2020, 17:12

Nascono dalla stagione 2020-2021 i campionati “Primavera 3” e “Primavera 4”. E’ stata accolta favorevolmente la proposta della Lega Italiana Calcio Professionistico di riforma del Campionato Nazionale Giovanile “DANTE BERRETTI” con l’istituzione dei nuovi campionati: il via il 24 ottobre prossimo

martedì, 13 ottobre 2020, 09:09

Una vittoria ed una sconfitta per gli Allievi ed i Giovanissimi nazionali della Lucchese entrambi impegnati in casa della Carrarese sul campo sportivo di Fossone. La squadra di guasti ha vinto per 2-0 con gol di Villa e Peruzzi, giocando una buona gara.

martedì, 22 settembre 2020, 20:18

