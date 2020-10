Settore giovanile



Settore giovanile, una vittoria e una sconfitta nell'esordio

martedì, 13 ottobre 2020, 09:09

Una vittoria ed una sconfitta per gli Allievi ed i Giovanissimi nazionali della Lucchese entrambi impegnati in casa della Carrarese sul campo sportivo di Fossone. La squadra di guasti ha vinto per 2-0 con gol di Villa e Peruzzi, giocando una buona gara. Mentre i ragazzi di Nincheri hanno perso per 6-0 con la squadra che ha ancora bisogno di amalgamarsi.

Questi i tabellini delle due gare:

CARRARESE-LUCCHESE 0-2 (Under 17)

CARRARESE: Gatti, Bonafede, Villa, Cacciatori, Bernuzzi, Bianchi, Branca, Negri, Scaletti, Baldecchi, Grasso. A disp. Ragonesi, Scuto, Faconti, Muracchioli, Venuti, Bologna, Bertoloni, Zaccagna, Folcarelli. All. Davide Ratti

LUCCHESE: Bezzetta, Santelli, Peruzzi, Dunicci, Rossi, D'Ancona, Tomei, Dani, Villa, Bernardeschi, Vaselli. A disp. Pucciarelli,De Blasi, Cateni, Puzzangare, Calcione, Pasa, Toma, Nannipieri, Viggiano. All. Guasti

ARBITRO: Arvia di Pontedera

RETI: Villa, Peruzzi.

CARRARESE-LUCCHESE 6-0 (Under 15)

CARRARESE: Pennacchi, Calcinari, Bardacci, Frandi, Battilani, Di Pace, Dell'Amico F, Luciani Fr, Alberti, Dell'Amico V, Sommovigo. A disp. Ricco', Patricelli, Bobbio, Guidi, Poggi, Menconi, Dell'Amico D, Luciani Fe, Amato. All. Luca Cordoni.

LUCCHESE: Gorini, Malloggi, Taponecco, Ferri, Boggi, Baccetti, Favre, Petrozzino, Bulleri, Omu, Gadducci: A disp. Del Picchia J, Del Picchia M, Gerini, Giorgieri, Nicolini, Santini, Usseglio. All. Nincheri.

ARBITRO: Ferrini di Pisa

RETI: Alberti 2, Di Pace, Luciani Fr, Bardacci, Autorete.