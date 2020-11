Primavera 3 e tutto il settore giovanile fermo sino almeno al 3 dicembre

Altri articoli in Settore giovanile

sabato, 7 novembre 2020, 12:37

Una buona notizia in casa Lucchese riguardo all'emergenza Covid: il tampone rapido antigenico effettuato per i membri del gruppo squadra della Primavera 3 (ex Berretti) di mister Carruezzo sono risultati tutti negativi: lo comunica la stessa società rossonera

mercoledì, 28 ottobre 2020, 18:24

Il presidente Ghirelli: "Dobbiamo agire per preservare la salute dei nostri giovani atleti e nel contempo evitare un ulteriore aggravio di costi per le nostre società che stanno già subendo danni devastanti. Come Lega Pro sospendiamo per il momento le gare in programma dal 31 ottobre al 24 novembre del...

mercoledì, 28 ottobre 2020, 12:18

Dal prossimo fine settimana fino al 24 novembre saranno sospesi tutte le competizioni del settore giovanile a livello nazionale. giocheranno soltanto i campionati Primavera. In pratica, per quanto riguarda la Lucchese, scenderà in campo soltanto la squadra di Carruezzo nella gara interna contro l’Olbia

sabato, 24 ottobre 2020, 18:30

La prima partita di campionato la formazione Primavera rossonera allenata da Toni Carruezzo inizia il suo torneo con una pesante sconfitta e esce battuta per 5-1 in casa dell'Arezzo. Di Durante il temporaneo pari dei rossoneri