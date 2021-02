Campionato Primavera 3, la ripresa fissata per il 20 febbraio

Altri articoli in Settore giovanile

giovedì, 14 gennaio 2021, 08:20

La Lega Pro, considerato il perdurare delle condizioni di incertezza e il periodo estremamente delicato derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ritenuta la necessità di tutelare la salute dei giovani tesserati ha disposto una ulteriore sospensione fino al 14 febbraio 2021 delle gare in programma

martedì, 17 novembre 2020, 18:33

Dopo la Figc, anche la Lega Pro decide di bloccare sino al 3 dicembre il torneo Primavera 3 Dante Berretti: nei giorni scorsi erano stati sospesi anche i campionati delle altre formazioni giovanili a cui partecipa la Lucchese

sabato, 7 novembre 2020, 12:37

Una buona notizia in casa Lucchese riguardo all'emergenza Covid: il tampone rapido antigenico effettuato per i membri del gruppo squadra della Primavera 3 (ex Berretti) di mister Carruezzo sono risultati tutti negativi: lo comunica la stessa società rossonera

mercoledì, 28 ottobre 2020, 18:24

Il presidente Ghirelli: "Dobbiamo agire per preservare la salute dei nostri giovani atleti e nel contempo evitare un ulteriore aggravio di costi per le nostre società che stanno già subendo danni devastanti. Come Lega Pro sospendiamo per il momento le gare in programma dal 31 ottobre al 24 novembre del...