Settore giovanile



Finalmente riparte la Primavera rossonera

sabato, 20 febbraio 2021, 08:50

Domani pomeriggio alle ore 14:30 ripartirà per i rossoneri il campionato Primavera 3 e la Lucchese giocherà allo stadio comunale di Saltocchio contro l'Olbia. La gara è valida per il secondo turno di campionato che avrebbe dovuto disputarsi lo scorso 31 ottobre ma il campionato fu stoppato a causa della pandemia. La Lucchese di mister Carruezzo dovrà riscattare la pesante sconfitta della prima giornata per 5-1 subita sul campo dell'Arezzo.

Il tecnico rossonero sta cercando in questi mesi di far capire ai suoi ragazzi che cosa vuol dire giocare nella Lucchese e avere il senso di appartenenza per questa maglia. Diciamo pure che da domenica per questa formazione inizierà una nuova stagione ed i valori si riazzereranno. La Lucchese avrà tutte le possibilità per poter far bene. Anche l'Olbia deve riscattare la sconfitta casalinga per 1-0 nella prima gara di campionato contro il Livorno. Nelle prossime due gare la Lucchese sarà attesa dalla Carrarese fuori e dal Livorno in casa. Da ricordare che in questo campionato ci sono promozioni e retrocessioni.