Primavera 3, cambia la formula finale

Altri articoli in Settore giovanile

giovedì, 4 febbraio 2021, 15:34

E' ufficiale, il campionato della Primavera 3 riprenderà il prossimo 20 febbraio: la Lucchese di mister Carruezzo tornerà in campo cotro l'Olbia alle 14,30

giovedì, 14 gennaio 2021, 08:20

La Lega Pro, considerato il perdurare delle condizioni di incertezza e il periodo estremamente delicato derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ritenuta la necessità di tutelare la salute dei giovani tesserati ha disposto una ulteriore sospensione fino al 14 febbraio 2021 delle gare in programma

martedì, 17 novembre 2020, 18:33

Dopo la Figc, anche la Lega Pro decide di bloccare sino al 3 dicembre il torneo Primavera 3 Dante Berretti: nei giorni scorsi erano stati sospesi anche i campionati delle altre formazioni giovanili a cui partecipa la Lucchese

sabato, 7 novembre 2020, 12:37

Una buona notizia in casa Lucchese riguardo all'emergenza Covid: il tampone rapido antigenico effettuato per i membri del gruppo squadra della Primavera 3 (ex Berretti) di mister Carruezzo sono risultati tutti negativi: lo comunica la stessa società rossonera