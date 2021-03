Settore giovanile : primavera 3



Bel successo nel derby con il Pontedera

sabato, 20 marzo 2021, 19:01

La Lucchese ha vinto in rimonta sul campo di Pontedera al termine di una partita ben giocata dai ragazzi di Carruezzo, che non hanno perso le speranze dopo aver subito i gol e sono rimasti sempre in partita. Per i rossoneri hanno segnato Yener nel primo tempo con un gran gol a incrociare da fuori area e nel secondo tempo gli altri due gol sono arrivati su calcio di rigore con la firma di Durante, che in entrambe le occasioni ha spiazzato il portiere avversario.

Sicuramente a questa squadra non manca il carattere e anche oggi lo ha dimostrato. Sabato prossimo a Saltocchio arriverà il Grosseto e i rossoneri cercheranno di ottenere un'altra vittoria.

Pontedera – Lucchese 2 - 3

Pontedera: Koustantinos, Biancalari, Marra, Tufano, Guidi, Guacci, Azzoli, Chiodi, Paolucci, De Sonnaon, Ortu. A disposizione: 12 Noli, Celesti C, Cotumaccio, Vassallo, Celesti A, Zagaria, Valentino, Bartoli, Lo Iacono, Centofante, Di Maggio, De Faveri.

Lucchese: Mazzotta, Velani, Pardini, Lunardi, Olivieri, PIeretti, Galardi, Marinai, Calvigioni, Yener, Durante. A disposizione: Pirola, Bianchi, Camaini, Di Meo, Gradi, Iannello, Mati, Munno, Romano, Tricarico, Giuffrida. Allenatore: Carruezzo.

Reti: 30' pt Yener (L), 30' st rig e 40' st rig. Durante (L), 10' pt e 17' pt Paolucci (P)