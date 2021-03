Settore giovanile : primavera 3



Derby a suon di gol contro il Livorno

sabato, 6 marzo 2021, 17:23

Un pareggio che sta stretto alla Lucchese nel derby con il Livorno. Primo perché il terzo gol del Livorno è arrivato in conseguenza ad un rigore dubbio e secondo perché la Lucchese avrebbe potuto anche segnare il quarto gol. La squadra di Carruezzo ha avuto il demerito di farsi rimontare dal 3 a 1 al 3 a 3 anche se nella crescita di una squadra ci può stare. I rossoneri si sono schierati con il 3-4-3 ed hanno cercato di sfruttare soprattutto gli esterni Yener e Durante, che sono stati protagonisti.Andando alla cronaca della partita, la Lucchese è passata in vantaggio al 14' con Cantone, che ha segnato a porta vuota approfittando di un'uscita a vuoto del portiere su un lancio lungo di Marinai.

I padroni di casa hanno raddoppiato al 27' con un eurogol di Yener, che con un destro a rientrare l'ha piazzata all'incrocio dei pali. I labronici hanno sono andati vicino al gol con Poli che si era portato in area ma si è allungato troppo la palla e Mazzotta, in uscita, ha sventato il pericolo. Il Livorno ha accorciato le distanze al 38' quando in seguito ad una respinta corta di Mazzotta sulla punizione di Campo, Stringara è arrivato per primo sulla palla e l'ha ribattuta in rete. Al 41' i rossoneri sono andati ancora in gol con Duranti, che è stato pronto a sfruttare un errore del portiere Di Bonito su un lancio lungo. Nella ripresa, il Livorno si è riportato di nuovo sotto al 12' quando Mazzotta è stato beffato da un rimbalzo anomalo della palla lanciata dalla metà campo da Salvadori. Al 45' l'arbitro ha assegnato un calcio di rigore per un dubbio fallo di mano di Mati, dal dischetto Cremonini ha pareggiato i conti.



Lucchese – Livorno 3 – 3

Lucchese: Mazzotta, Velani, Pardini, Olivieri, Lunardi, Lattuga (5' st Mati), Cantone (5' st Pieretti, 38' st Romano), Marinai (31' st Fruzzetti), Yener (5' st Gradi), Durante. A disposizione. Pirola, Bianchi, Di Meo, Fambrini, Iannello, Munno, Romano, Tricarico. Allenatore: Carruezzo.



Livorno: Di Bonito, Cesaretti, Arcuri (10' st Bertelli), Guglielmi, Salvadori, Stringara, Murati (10' st Lika), Pulina (1' st Irace), Cremonini, Campo (28' st Pecchia), Poli. A disposizione: Simoncini, Boghean, Pinto, Cartano, Dallai, Dussol, Sinati. Allenatore: Cannarsa.

Reti: 14' pt Cantone (Lu), 27' pt Yener (Lu), 38' pt Stringara (Li), 41' pt Duranti (Lu), 12' st Salvadori (Li), 46' st rig. Cremonini (Li).