Primavera 3, rinviata la gara dei rossoneri

sabato, 20 marzo 2021, 19:01

La Lucchese ha vinto (3-2) in rimonta sul campo di Pontedera al termine di una partita ben giocata dai ragazzi di Carruezzo, che non hanno perso le speranze dopo aver subito i gol e sono rimasti sempre in partita. In gol Yener e Durante (doppietta)

sabato, 6 marzo 2021, 17:23

Pari pirotecnico per i ragazzi di mister Carruezzo che contro gli amaranto danno vita a una gara spettacolare chiusasi sul punteggio di 3-3. I rossoneri, che subiscono il pari allo scadere su un rigore dubbio, vanno in gol con Cantone, Yener e Duranti

sabato, 27 febbraio 2021, 19:29

La squadra di mister Carruezzo torna sconfitta dalla trasferta di Carrara. La Carrarese si è portata in vantaggio dopo la mezz'ora grazie alla rete di Petriccioli ma cinque minuti più tardi i rossoneri sono pervenuti al pari con la rete di Calvigioni.

domenica, 21 febbraio 2021, 18:40

I ragazzi di mister Carruezzo ripartono dopo il lungo stop centrando subito una sonante vittoria per 4 a 0: segnano Durante, Yener, Lattuca e Pieretti