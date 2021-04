Settore giovanile



Primavera 3, secca sconfitta casalinga con il Grosseto

mercoledì, 31 marzo 2021, 17:02

La squadra rossonera di Carruezzo, per l'occasione in completa divisa bianca, ha perso allo stadio di Saltochio il recupero casalingo della gara che doveva essere disputata sabato scorso ed era stata rinviata per alcune positività al covid di alcuni componenti del gruppo squadra del Grosseto. Nel primo tempo la Lucchese ha fatto una buona partita fino al gol del vantaggio dei maremmani. Poi ha subito il raddoppio e la pressione è andata a scemare. Mister Carruezzo quindi nella ripresa è passato dal 3-4-3 di inizio gara ad un 4-2-4, ma la situazione non è assolutamente cambiata anzi il Grosseto ha portato la gara sul 3-0 e la Lucchese non è riuscita ad accorciare le distanze. L'impegno c'è stato ma la prestazione dei ragazzi è parsa un pò imprecisa ed è stato difficile anche vedere un azione giocata con il pallone a terra.

Questi ragazzi avranno subito la possibilità di rifarsi sabato prossimo nella trasferta di Viterbo. Andando alla cronaca della partita i rossoneri sono partiti subito fortissimo e già al quarto minuto hanno sfiorato il gol del vantaggio con Pieretti, che ben servito da Yener, ha calciato alto da posizione favorevollissima. Al 17' a seguito di calcio di punizione, Perrella da due passi ha sparato addosso a Pirola in uscita disperata. Sulla ribattuta il tap-in di Colombo è stato dsalvato sulla lionea da Velani. Un minuto più tardi è stato Yener da posizione favorevole a sparare alto. Al 21' Mati di testa da ottima posizione ha mandato alto sulla traversa, dopo un cross da calcio d'angolo da parte di Yener. Al 22' altra chance per i rossoneri con un gran tiro dal limite di Marinai, di poco alto sulla traversa, dopo una sponda di Camaiani. Al 26' il Grosseto è passato in vantaggio con un tiro di Marinai che non ha lasciato scampo a Pirola dopo un batti e ribatti in area di rigore. Al 32' la Lucchese è andata vicinissima al gol del pareggio ma la deviazione ravvicinata di Velani, su calcio d'angolo dalla sinistra, è andata fuori di un soffio. Al 45' il Grosseto è andato vicino al raddoppio a seguito di un calcio di punizione di Marraccini crossato in area, Pirola indeciso nell'uscita ha lasciato la più facile delle battute a rete a Franceschini che ha spedito fuori di poco.

Un minuto più tardi la seconda rete degli ospiti è comunque arrivata grazie a Sarno che tutto solo in area di rigore, sul filo del fuorigioco, batteva Pirola in uscita disperata. Nella ripresa al secondo minuto Colombo si è trovato da solo davanti a Pirola che in uscita è stato bravo ad evitare la terza segnatura degli ospiti. Al 14' la Lucchese ha avuto l'opportunità di accorciare il risultao con un tiro dal limite di Yener che è finito fuori di poco. Al 20' doppia chance per i rossoneri negate entrambe da Brunetti prima su una rovesciata di Durante e poi su tiro di Tener deviato in angolo. Al 40' Sarno ha portato a 3 le marcature del Grosseto per la sua doppietta personale con un tocco da due passi dopo un assist al bacio da parte di Perrella che ha anticipato l'uscita bassa di Pirola. A tempo scaduto Yener ha avuto la palla per il gol della bandiera ma è stato bravo Brunetti a respingere il forte tiro ravvicinato.

Lucchese - Grosseto 0-3

Lucchese: 1 Pirola, 2 Velani, 3 Iannello (1' st Lunardi), 4 Pieretti (21' st Gradi), 5 Olivieri (39' st Tricarico), 6 Mati, 7 Cantone (1' st Pirozzi), 8 Marinai, 9 Calvigioni (1' st Durante), 10 Yener, 11 Camaiani. A disposizione: 12 La Bozzetta, 13 Lunardi, 14 Pirozzi, 15 Durante, 16 Bianchi, 17 Di Meo, 18 Gradi, 19 Lattuga, 20 Munno, 21 Romano, 22Tricarico, 23 Giuffrida. Allenatore: Eupremio Carruezzo.

Grosseto: 1 Brunetti, 2 Franceschini (21' st Galli), 3 Veronesi, 4 Ottaviani, 5 Simi, 6 Cerulli, 7 Filippi (41' st Lucattini), 8 Marraccini (33' st Salvadori), 9 Sarno, 10 Perrella, 11 Colombo (21' st Mema). A disposizione: 12 Bocchi, 13 Mema, 14 Lucattini, 15 Di Meglio, 16 Salvadori, 17 Sacchini, 18 Galli.

Arbitro: sig. Niccolai di Pistoia.

Assistenti: sig. Chiarelli di Carrara e sig. Galla di Pistoia.

Reti: 26' pt Marraccini (G), 46' pt e 40' st Sarno (G).