Settore giovanile : primavera 3



E' super Lucchese nel derby con la Pistoiese

sabato, 10 aprile 2021, 17:27

Importante vittoria per la squadra di Carruezzo in casa contro la Pistoiese. La partita è stata piuttosto movimentata e densa di emozioni e la Lucchese ha meritato la vittoria, anche perché si è portata sul 3 a 0 già nel primo tempo. La squadra rossonera era rinforzata da Forciniti e Galardi, il primo ha parato un rigore ed il secondo è stato a tratti imprendibile sulla fascia ed ha fatto l’assist per il terzo gol. Ad assistere alla gara erano presenti i dirigenti rossoneri al gran completo, a partire dal presidente Bruno Russo. I ragazzi di Carruezzo saranno di scena nuovamente a Saltocchio sabato prossimo per la prima di ritorno contro l’Arezzo.

Andando alla cronaca della partita, i rossoneri sono passati in vantaggio al 17’ con Marinai che ha calciato bene da dentro l’area in seguito ad una punizione dalla lunga distanza. Al 34’ Galardi è entrato in area ed ha calciato da buona posizione costringendo il portiere avversario in angolo. Sulla battuta del corner la Lucchese ha raddoppiato con un colpo di testa di Camaiani. Dopo solo un minuto i padroni di casa sono andati vicino al terzo gol con Marinai che ha calciato a botta sicura dopo un batti e ribatti in area ma un difensore orange ha salvato sulla linea. Al 43’ è stato protagonista il portiere rossonero Forciniti che dopo aver atterrato in area Curumi ha parato il rigore calciato da Consales. Allo scadere della prima frazione Pieretti ha firmato il 3 a 0, ben imbeccato da Galardi, che lo ha servito dopo aver superato la difesa ospite. Nella ripresa, al 4’, Simeone ha approfittato di un’incomprensione tra il portiere ed un difensore della Lucchese ed ha accorciato le distanze. Al 33’ Consales ha portato il risultato sul 3 a 2 con una gran botta dal limite.

Lucchese – Pistoiese 3 – 2

Lucchese: Forciniti, Cantone (17’ st Velani), Pardini, Mati, Olivieri, Pieretti, Yener, Gradi, Camaiani (33’ st Lattuga), Marinai (33’ st Giuffrida), Galardi (46’ st Lazzari). A disposizione: Mazzotta, Fruzzetti, Bianchi, Di Meo, Munno, Romano, Tricarico, Fambrini. Allenatore: Carruezzo.

Pistoiese: Toselli, Curumi, Tesi (25’ st Chiumello), Gucci (40’ pt Lombardi), Campani (10’ st Fattorini), Tramacenere, Cappellini, Simeone, Baganini (25’ st Mhili), Consalese. A disposizione: Roselli, Tarantino, Nardi, Taverni, Cellai, Checcucci, Tirinnanzi.

Arbitro: Sig. Solito di Piombino.

Assistenti: Sig. Carcione e Sig. Veli di Pisa.

Reti: 17’ pt Marinai (L), 35’ pt Camaiani (L), 45’ pt Pieretti, 4’ st Simeone (P), 35’ st Consales (P)