Niente da fare contro l'Olbia

sabato, 17 aprile 2021, 19:11

I ragazzi di mister Carruezzo fanno 1-1 contro gli amaranto primi in classifica e sinora a punteggio pieno: rossoneri in svantaggio che recuperano grazie a un'autorete degli ospiti, ma che recriminano per un gol annullato per un fuorigioco molto sospetto

sabato, 10 aprile 2021, 17:27

Bella vittoria per la squadra di mister Carruezzo, per l'occasione rinforzata da Forciniti (che para un rigore) e Galardi, che sconfigge per 3-2 gli arancioni. In gol Marinai, Camaiani e Pieretti

sabato, 3 aprile 2021, 19:35

Buon pareggio (3-3) per la Lucchese sul campo della Viterbese di Alessandro Boccolini. La squadra di Carruezzo si è parzialmente riscattata dopo la sconfitta interna contro il Grosseto: in gol Calvigioni, Giuffrida e Calardi

mercoledì, 31 marzo 2021, 17:02

Nel recupero di campionato, i ragazzi di mister Carruezzo sono stati sconfitti per 3-0 a Saltocchio: rossoneri in grado di contrastare gli avversari solo nella fase iniziale del match