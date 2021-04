Settore giovanile



Pari scoppiettante a Viterbo

sabato, 3 aprile 2021, 19:35

VITERBESE - LUCCHESE 3-3

VITERBESE D'Angeli, La Vella, Eleuteri, Fimiani (11'st Cannizzaro), Pompei, Pellegrini, Ferramisco (19'st Gennari), Zanon, Capone (36'st Cardinali), Spolverini, Piromalli (19'st Maggese) PANCHINA Benvenuti, Pasquarelli, Lisi, Di Marcello, Tartaglia, Corelli, Vergaro ALLENATORE Boccolini

LUCCHESE Pirola, Verlani (15'st Lunardi), Pardini, Mati (35'st Tricarico), Olivieri, Marinai, Lattuca (35'st Di Meo), Gradi, Calvigioni (9'pt Giuffrida), Galardi, Camaiani PANCHINA Mazzotta, Pirozzi, Bianchi, Iannello, Nunno, Romano, Lazzari, Fambrini ALLENATORE Carruezzo

MARCATORI Calvigioni 7'pt (L), Capone 24'pt (V), Galardi 2'st, Maggese 23'st (V), Cannizzaro 30'st (V), Giuffrida 45'st+3 (L)

ARBITRO Franciosa di Ciampino ASSISTENTI Caon e Ianna di Ciampino

NOTE Ammoniti Fimiani, Velani, Olivieri

Buon pareggio per la Lucchese sul campo della Viterbese di Alessandro Boccolini. La squadra di Carruezzo si è parzialmente riscattata dopo la sconfitta interna contro il Grossetto. La Lucchese è partita forte e si è portata in vantaggio con Calvigioni, che è stato reattivo a capitalizzare in rete una palla rimasta vagante in area di rigore. I padroni di casa iniziato poi a macinare gioco e dopo un paio di occasioni hanno trovato il pari con Capone al 24'. Negli ultimi venti minuti del primo tempo ha continuato a spingere ma i pali si sono opposti. Ad inizio ripresa Gabriele Galardi ha firmato il nuovo vantaggio dei rossoneri. La Viterbese non si è scomposta. Maggese e Cannizzaro hanno trovato nel giro di sette minuti, con un gol a testa prima il pareggio e poi il vantaggio per la Viterbese. All'ultimo minuto di recupero Giuffrida ha sfruttato al meglio una mischia in area di rigore ed ha sparato in rete per il 3-3 finale. La Lucchese adesso sarà attesa dal match interno contro la Pistoiese dove cercherà a tutti i costi la vittoria.