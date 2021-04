Settore giovanile : primavera 3



Un pari che sta persino stretto contro l'Arezzo capolista

sabato, 17 aprile 2021, 19:11

di diego checchi

Una bellissima Lucchese ha pareggiato 1 a 1 con la prima della classe, l'Arezzo che aveva vinto 8 gare su 8. La partita è stata maschia e la squadra di Carruezzo avrebbe anche meritato di vincere perché è anche stato annullato un gol in fuorigioco molto sospetto ed è stato concesso un rigore a favore dell'Arezzo che ha lasciato più di qualche dubbio; a nostro avviso, l'arbitro ed i suoi assistenti non si sono dimostrati all'altezza di una partita così importante. Bisogna fare i complimenti ai padroni di casa perché hanno espresso un gioco frizzante ed hanno chiuso ogni varco agli ospiti. Il 4-3-3 di Carruezzo, che in fase difensiva si trasformava in 4-5-1, ha pagato e i difensori rossoneri sono riusciti a imbrigliare Zuppel, un attaccante classe 2002 dal futuro assicurato, tant'è vero che ha già collezionato diverse partite da titolare in prima squadra.

Sabato prossimo i rossoneri saranno di scena in terra sarda contro l'Olbia. Un'ultima annotazione la vogliamo fare sugli allievi nazionali, che domenica prossima inizieranno il loro campionato, il calendario verrà definito a inizio settimana.Andando alla cronaca della partita, i rossoneri sono andati vicino al gol dopo soli 2', l'azione è partita dalla destra con un cross di Durante, Camaiani ha allungato verso Yener che ha calciato da posizione favorevole costringendo il portiere aretino in angolo. La Lucchese si è resa ancora pericolosa al 15' quando Yener ha servito Marinai cha ha calciato dal limite impegnando il numero uno avversario. Yener ha segnato al 24' ben imbeccato da Pieretti, ma l'arbitro ha annullato in seguito alla segnalazione del guardialinee di fuorigioco. Nella ripresa, al 10', c'è stata la prima occasione per gli ospiti con Schiena, che dopo aver ricevuto un lancio dalle retrovie, ha calciato sul portiere Mazzotta.

Al 15' il neo entrato Romano ha atterrato Marras in area, il direttore di gara ha assegnato il penalty e dal dischetto lo stesso Marras lo ha trasformato. Al 20' Lattuga ha lanciato Yener con un preciso lancio dalla retrovie, Yener si è sbarazzato del difensore ed ha messo in mezzo una gran palla per Durante e Bordonaro nel tentativo di anticipare l'attaccante rossonero, ha messo la palla nella sua rete. Al 40' Steccato è sceso sulla fascia fino a entrare in area ma Mazzotta è stato bravo a chiudergli l'angolo di tiro ed ha parato la sua conclusione.

Lucchese – Arezzo 1 – 1

Lucchese: Mazzotta, Cantone, Pardini, Mati, Olivieri, Bianchi (13' st Lattuga), Durante (23' st Fruzzetti), Pieretti (13' st Romano), Camaiani, Marinai (38' st Giuffrida), Yener. A disposizione: Pirola, Velani, Di Meo, Munno, Tricarico, Lazzari, Fambrini, La Bozzetta. Allenatore: Carruezzo.

Arezzo: Gagliardi, Bux, Ferraro, Verdelli, Bordonaro (28' st De Pellegrini), Martelli, Schiena (26' st Steccato), Cristaldi (36' st Baldoni), Zuppel, Tordella, Marras. A disposizione: Ermini, De Santis, Dema, Canapini, Calabro, Mussi, Mascia, Manchia, Pittaccio. Allenatore: Sussi.

Arbitro: Sig. Labruna di Pontedera.Assistenti: Sig. Macca e Sig. Gemma di Pisa.

Reti: 16' st rig Marras (A), 20' aut Bordonaro (A)