Settore giovanile



Primavera, la Lucchese affonda a Grosseto

sabato, 29 maggio 2021, 18:00

di diego checchi

Grosseto – Lucchese 5 - 2

Grosseto: Comparini, Tiberi (73' De Michele), Mema, Ottaviani, Fregoli, Simi, Gafà (83' Lucattini), Sarno (83' Valente), Francavilla (65' Columbu), Perrella (65' Filippi), Rotondo. Allenatore: Pieri.

Lucchese: Labozzetta, Fambrini (66' Bonuccelli), Tricarico, Olivieri, Velani, Pieretti, Lazzari (66' Fruzzetti), Marinai (66' Munno), Camaiani (34' Gradi), Durante, Yener. Allenatore: Carruezzo.

Arbitro: sig. Barbetti di Arezzo.

Reti: 16', 87' Rotondo (G), 31', 49', 54' Francavilla (G), 75' rig 79' rig Durante (L)

La Lucchese è stata sconfitta per 5 a 2 in casa del Grosseto e nel secondo tempo, la squadra di Carruezzo ha avuto il merito di accorciare le distanze ma i padroni di casa sono stati più presenti nell'arco della partita. C'è da sottolineare che la Lucchese era in formazione rimaneggiata e per la prima volta in stagione ha giocato tra i pali il portiere Labozzetta, che di solito milita negli allievi nazionali.

Andando alla cronaca della partita, i padroni di casa sono passati in vantaggio al 16' con Rotondo che ha superato il portiere rossonero in uscita con un pallonetto. Al 31' Francavilla ha firmato il 2 a 0 mettendo la palla nell'angolino dopo essere stato ben imbeccato da Gafà. La reazione dei rossoneri è arrivata allo scadere della prima frazione con Durante che ha costretto il portiere locale alla parata in due tempi. Nella ripresa, la Lucchese è ripartita con slancio e dopo un solo minuto Durante ha impegnato Comparini con una gran botta da posizione favorevole, ma sono stati di nuovo i biancorossi ha segnare con Francavilla al 4', lasciato colpevolmente libero sottoporta su un calcio di punizione. Dopo soli 5' Francavilla, dopo aver ricevuto la palla direttamente dal rinvio del suo portiere, ha messo il suo terzo timbro personale con un pallonetto che Labozzetta è riescito appena a sfiorare. Alla mezz'ora l'arbitro ha assegnato un calcio di rigore in favore dei rossoneri per un atterramento in area, dal dischetto si è presentato Durante che ha spiazzato Comparini. Al 34' Mema ha atterrato Fruzzetti in area e il direttore di gara ha decretato nuovamente la massima punizione, Durante si è ripetuto dimezzando lo svantaggio. A 3' dalla fine il Grosseto ha chiuso i conti sul 5 a 2 con Rotondo che ha siglato un gol fotocopia del 4 a 0 di Francavilla.

Sabato prossimo ci sarà l'ultima gara interna contro la Viterbese al "Porta Elisa", prima della chiusura del campionato a Pistoia.