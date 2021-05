Si riscatta la Primavera

Altri articoli in Settore giovanile

sabato, 8 maggio 2021, 18:02

Sonora sconfitta per la squadra Primavera 3 allenata da Toni Carruezzo che sul campo di Antignano ha perso per 6 a 0 contro il Livorno. Lucchese mai in partita che incappa in una giornata davvero no

sabato, 24 aprile 2021, 19:25

I rossoneri di mister Carruezzo escono battuti per 2-0 nella trasferta in Sardegna: padroni di casa a segno con un gol per tempo ma la Lucchese ha giocato al di sotto dei suoi standard

sabato, 17 aprile 2021, 19:11

I ragazzi di mister Carruezzo fanno 1-1 contro gli amaranto primi in classifica e sinora a punteggio pieno: rossoneri in svantaggio che recuperano grazie a un'autorete degli ospiti, ma che recriminano per un gol annullato per un fuorigioco molto sospetto

sabato, 10 aprile 2021, 17:27

Bella vittoria per la squadra di mister Carruezzo, per l'occasione rinforzata da Forciniti (che para un rigore) e Galardi, che sconfigge per 3-2 gli arancioni. In gol Marinai, Camaiani e Pieretti