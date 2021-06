La Primavera chiude con una sconfitta nel derby di Pistoia

Altri articoli in Settore giovanile

sabato, 5 giugno 2021, 18:29

I rossoneri di mister Carruezzo lasciano i tre punti sul proprio terreno ai laziali che indirizzano la gara con una doppietta nei primi minuti del match, poi il gol di Gradi riapre i giochi, ma non serve a evitare la sconfitta

sabato, 29 maggio 2021, 18:00

Secca sconfitta dei rossoneri di mister Carruezzo che tornano battuti per 5-2 dalla Maremma: Lucchese in formazione rimaneggiata e per la prima volta in stagione con tra i pali il portiere Labozzetta, che di solito milita negli allievi nazionali. Le reti realizzate da Durante

sabato, 22 maggio 2021, 18:45

Dopo la vittoria nel recupero contro la Carrarese, la Lucchese coglie i tre punti anche contro il Pontedera al termine di una partita tirata e maschia dove le due squadre non si sono certamente risparmiate. Decidono i gol di Durante e Camaiani

martedì, 11 maggio 2021, 17:39

Dopo la sconfitta tennistica di Livorno, la Primavera 3 di mister Carruezzo vince 2-1 il recupero contro la Carrarese: al Porta Elisa, sotto una pioggia battente, decidono due gol di Lo Curto e Durante, infortunio per Marinai