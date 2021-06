Settore giovanile



Primavera rossonera sconfitta di misura dalla Viterbese

sabato, 5 giugno 2021, 18:29

di diego checchi

Sconfitta di misura per la Primavera rossonera che, al Porta Elisa davanti a un centinaio di spettatori, ha affrontato la Viterbese con alcune assenze di troppo. I laziale sono partiti subito bene e hanno messo in evidenza degli ottimi giocatori, uno su tutti Matteo Menghi, che ha realizzato una doppietta. La Lucchese di mister Carruezzo ha dato spazio a chi di solito ha giocato meno anche per valutare in prospettiva futura tutti gli elementi a disposizione. Il primo tempo è stato di marca ospite mentre nella ripresa la Lucchese avrebbe anche meritato il pareggio dopo che a fine primo tempo aveva accorciato le distanze con Gradi. Sabato prossimo si giocherà l’ultima partita della stagione in trasferta a Pistoia.

Andando alla cronaca della partita, dopo soli 9’ il centravanti Menghi si è trovato solo davanti al numero uno rossonero ed ha portato in vantaggio la Viterbese. Dopo nemmeno un minuto lo stesso Menghi ha raddoppiato con un bel diagonale alla fine di un’azione di contropiede. La prima azione pericolosa dei rossoneri è arrivata poco dopo la mezz’ora quando Camaini, dopo essersi insinuato in area di rigore ben servito da Lattuca, ha effettuato un bel tiro-cross dopo però è arrivato il portiere laziale. I rossoneri si sono portati sul 2 a 1 al 42’ con Gradi che ha calciato dal limite su suggerimento di Marinai. Nella ripresa, le due squadre non si sono risparmiate ma non ci sono state azioni degne di nota

Lucchese – Viterbese 1-2

Lucchese: Pirola, Bonuccelli (17’ st Fambrini), Cantone (28’ st Lunardi), Olivieri, Velani, Gradi (38’ st Romano), Lazzari, Lattuca (17’ st Pieretti), Camaiani, Marinai, Fruzzetti (17’ st Yener). A disposizione: Labozzetta, Tricarico, Di Meo, Bianchi, Munno. Allenatore: Carruezzo.

Viterbese: Benvenuti, La Vella, Cardinali, Menghi E, Ricci, Pompei, Ferramisco (22’ st Eleuteri), Zanon, Menghi M, Vergaro (38’ st Pellegrini), Cannizzaro (22’ st Spolverini). A disposizione: D’Angeli, Lisi, Moretti, Capone, Maggese, Gennari, Tartaglia. Allenatore: Boccolini.

Reti: 9’ e 10’ pt Menghi M (V), 42’ pt Gradi (L)