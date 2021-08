Impianto di Saltocchio, ecco il via libera del Comune

Altri articoli in Settore giovanile

venerdì, 25 giugno 2021, 00:59

Ad un anno dalla nascita, sono oltre 140 le Piccole Pantere che hanno deciso di vestire con orgoglio i colori rossoneri e crescere in un ambiente sano e formativo, come quello che si è formato all'ombra dello stadio Porta Elisa

sabato, 12 giugno 2021, 17:52

Nell'ultima gara di campionato, i rossoneri di mister Carruezzo sono stati battuti dagli arancioni per 1-0. Termina così l'avventura stagionale contrassegnata da un lungo stop del torneo a causa della pandemia: la Lucchese conclude al quinto posto

sabato, 5 giugno 2021, 18:29

I rossoneri di mister Carruezzo lasciano i tre punti sul proprio terreno ai laziali che indirizzano la gara con una doppietta nei primi minuti del match, poi il gol di Gradi riapre i giochi, ma non serve a evitare la sconfitta

sabato, 29 maggio 2021, 18:00

Secca sconfitta dei rossoneri di mister Carruezzo che tornano battuti per 5-2 dalla Maremma: Lucchese in formazione rimaneggiata e per la prima volta in stagione con tra i pali il portiere Labozzetta, che di solito milita negli allievi nazionali. Le reti realizzate da Durante