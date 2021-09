Settore giovanile : primavera 3



Pari nell'esordio a Imola

sabato, 25 settembre 2021, 18:38

Pari in rimonta per la Primavera 3 di mister Carruezzo all'esordio in campionato in quel di Imola. Squadre ancora in rodaggio, con la stagione che è del resto appena partita, ma il punto dei rossoneri fa ben sperare e bagna con un risultato positivo la prima gara ufficiale.

Emiliani in vantaggio al 42° del primo tempo con un gran gol di Capozzi in mezza rovesciata su cui nulla ha potuto Galletti. Nella ripresa i rossoneri non si sono dati per vinti e sono arrivati al pari su calcio di rigore concesso al 25° per un fallo di mano. Dal dischetto, ha trasformato Galvisoni per l'1-1 finale.

Imolese-Lucchese: 1-1

Imolese: Luciani, Rocchi, Bastianelli, Del Monte, Cerè, Rando, Morana, Benedettini, Guidi, Capotti, Lombardo. All Mezzetti

Lucchese: Galletti, Bonuccelli (25' st Fiorito), Quirini (27' st Fruzzetti), Mati, Dinucci, Nuti, Bianchi (40' st Vadir), Gradi, Camaiani, Fiore (15' st Romano), Galvisoni (27' st Fiorito). All. Carruezzo.

Reti: 42' pt Capozzi, 25' st Galvisoni (r).