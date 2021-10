La Primavera serve il poker

Altri articoli in Settore giovanile

sabato, 25 settembre 2021, 18:38

Pari in rimonta per la Primavera 3 di mister Carruezzo all'esordio in campionato in quel di Imola. Squadre ancora in rodaggio, con la stagione che è del resto appena partita, ma il punto dei rossoneri fa ben sperare e bagna con un risultato positivo la prima gara ufficiale: in rete...

lunedì, 30 agosto 2021, 16:48

Proprio nel giorno in cui iniziano l'attività molte delle formazioni giovanili rossoneri, resi noti i gironi di Primavera 3, Allievi Nazionali e Giovanissimi Nazionali: con chi se la dovranno vedere le giovani pantere

giovedì, 19 agosto 2021, 17:55

Ufficializzato l'affidamento dello stadio alla Lucchese Academy: l'impianto sarà affidato per 15 anni al costo di 100 euro l'anno con l'impegno di eseguire una serie di lavori tra cui il rifacimento con erba sintetica del campo da gioco

venerdì, 25 giugno 2021, 00:59

Ad un anno dalla nascita, sono oltre 140 le Piccole Pantere che hanno deciso di vestire con orgoglio i colori rossoneri e crescere in un ambiente sano e formativo, come quello che si è formato all'ombra dello stadio Porta Elisa