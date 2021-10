Settore giovanile



Primavera 3, una vittoria che vale il primato

sabato, 9 ottobre 2021, 17:06

Gran bella gara della Lucchese Primavera 3 di mister Carruezzo che espugna Pesaro con il risultato di 2-1 e rimane in testa alla classifica sia pure in coabitazione con l'Imolese. I rossoneri partono forte e al 9' sono già in vantaggio con Calvigioni servito da Quirini, passano solo due minuti e Calvigioni rende il favori, stavolta a Fioriti, che sigla il raddoppio.

Sembra una partita in discesa ma i padroni di casa non mollano e al 29' del secondo tempo accorciano co Bocci di testa. L'assedio finale non sposta il risultato grazie alle parate di Galletti, con i rossoneri che sprecano la palla del tris almeno in un paio di circostanze ma portano a casa tre punti davvero importanti.

Vis Pesaro-Lucchese 1-2

Vis Pesaro: Piersanti, Paduano, Masullo, Galeazzi, Bertolucci, Carnicelli, Maccioni, Perpaoli, Fiorano, Bocci, Pazzalli. All. Sandreani.

Lucchese: Galletti, Quirini, Bergamaschi, Lunardi (31' st Diucci), Mati, Nuti, Bianchi (25' st Bonucelli), Romano, Fiorito (10' st Fruzzetti), Fiore, Calvigiani (22' pt Falconi). All. Carruezzo.

Reti: 9' pt Calvigioni, 11' pt Fioriti, 29' st Bocci.