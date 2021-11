La Lucchese rimedia una sconfitta tennistica

Altri articoli in Settore giovanile

sabato, 20 novembre 2021, 09:08

Il tecnico degli Under 17 Nazionali: "E' un gruppo splendido: una soddisfazione sarebbe vedere quelli che ora sono i miei ragazzi confermati il prossimo anno in Primavera, vorrebbe dire che ho fatto un buon lavoro"

sabato, 13 novembre 2021, 17:26

La formazione di mister Carruezzo subisce un pesante 2-4 in casa contro il Gubbio dopo aver sbagliato un rigore sullo 0-0 e essere rimasta in dieci per l'espulsione di Mati. In gol Fruzzetti e Fiorito

martedì, 9 novembre 2021, 15:03

L'allenatore della Primavera: "Questo lavoro mi sta dando grandissima soddisfazione. I ragazzi si butterebbero nel fuoco tanta è la voglia di arrivare a fare i calciatori. Quando si ottengono i risultati, e non parlo solo delle vittorie, ma soprattutto dei miglioramenti anche individuali, per me è una soddisfazione incredibile, una...

domenica, 7 novembre 2021, 17:24

Pari scoppiettante per la Lucchese Primavera di mister Carruezzo che fa 2-2 a Fermo e torna a casa con più di un rimpianto. I rossoneri si sono infatti trovati due volte in vantaggio nella ripresa dopo che la prima frazione di gioco si era chiusa a reti bianche: in gol...