Settore giovanile



Mister Nincheri: "Compatti verso un unico obiettivo"

venerdì, 3 dicembre 2021, 08:06

di diego checchi

Giacomo Nincheri, allenatore degli Under 15 Nazionali, commenta così la stagione dei suoi ragazzi: “Sono alla Lucchese da due anni e per me questa è una grande famiglia. Tutti ci conosciamo e siamo compatti verso un unico obiettivo. Devo dire che mi trovo molto bene con tutti”.

Da questa stagione gli è stata affidata la panchina del 2007.

“Si, ed è una bella esperienza perché i ragazzi si stanno applicando come spugne. Hanno tutti voglia di imparare ed è bello poter lavorare con loro. Con il settore giovanile, come sapete, la Lucchese è dovuta ripartire da zero e adesso il mio compito e anche quello di Tarantino, con il quale collaboro durante la settimana negli allenamenti, è quello di preparare il più possibile i giocatori per il futuro e di capire quali sono quelli con più qualità”.

Per quale motivo ha deciso di fare l’allenatore?

“Già da qualche anno mi diverto ad allenare i ragazzi, ma la mia ambizione per il futuro è quella di provare con i più grandi. Magari anche facendo il secondo a qualche allenatore importante e partendo dalla Serie D o dalla C. Tutto questo per capire se potrò riuscire a fare un certo tipo di percorso, altrimenti sarò pronto a fare un passo indietro. Adesso penso alla Lucchese e a far bene il mio lavoro con questi ragazzi. Il mio unico rammarico nella mia seppur piccola carriera da allenatore, è quello di non essere mai riuscito a tenere un gruppo per più anni e di poter far crescere i ragazzi nel medio-lungo periodo, impostando con loro un metodo di lavoro e un modulo di gioco ben preciso che ha bisogno di tempo per essere assimilato. Sono contento di come stanno andando le cose in questa stagione”.