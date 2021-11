Pari con rammarico a Fermo

Altri articoli in Settore giovanile

giovedì, 21 ottobre 2021, 16:50

Il giudice sportivo ha ribaltato il risultato del campo che il 9 ottobre scorso aveva visto vincere i rossoneri di mister Carruezzo per 2-1: la Lucchese ha effettuato le sostituzioni in un numero di interruzioni superiore a quello consentito e ha perso la gara 3-0 a tavolino

sabato, 16 ottobre 2021, 17:28

La Lucchese di mister Carruezzo coglie un pareggio a reti bianche sul campo dell'Acquedotto contro gli abruzzesi: gara senza grandi sussulti, tra i rossoneri anche Panati. Ora due settimane di sosta, poi la ripresa a Fermo

venerdì, 15 ottobre 2021, 12:45

Il direttore sportivo del settore giovanile: "La difficoltà più grande è riallacciare i rapporti che si sono sfilacciati per tutte le vicissitudini che sono accadute nel corso di questi anni con le società dilettantistiche vicine e di far capire loro che non siamo la concorrenza ma su un piano diverso,...

sabato, 9 ottobre 2021, 17:06

La Primavera 3 di mister Carruezzo vince anche a Pesaro e rimane in testa al girone sia pure in coabitazione con l'Imolese: doppio vantaggio dei rossoneri con Calvigioni e Fioriti, i padroni di casa accorciano nella ripresa ma non basta