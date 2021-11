Settore giovanile : primavera 3



Passo falso della Primavera 3

sabato, 13 novembre 2021, 17:26

Una gara storta da archiviare quanto prima: la Lucchese Primavera 3 esce con le ossa rotte dal confronto con il Gubbio che sul campo sempre più malandato dell'Acquedotto vince per 4-2. E pensare che i rossoneri avevano avuto prima un rigore sbagliato da Panati sullo 0-0 e poi erano andati in vantaggio con un diagonale di Fruzzetti al 30'. Allo scadere del primo tempo, rigore per gli ospiti trasformato da Paciotti.

Nella ripresa, i rossoneri rimasti in dieci per l'espulsione per somma di ammonizioni di Mati, hanno preso tre gol in successione: al 2' minuto ha ribaltato il risultato un contropiede di Lolli, al 28' st in rete Di Maio di testa, al 40' poker di Buzzi in mischia. Passivo leggermente meno pesante grazie al gol a tempo scaduto realizzato da Fiorito, ma la prestazione non ha convinto.

Lucchese-Gubbio 2-4

Lucchese: Galletti, Dinucci, (35' st Sinani), Nuti, Mati, Gradi, Bianchi, Quirini, Fruzzetti, (20' st Bonuccelli), Camaiani, Panati (1' st Mastrogiacomo), Falconi (1' st Fiorito). All. Carruezzo.

Gubbio: Elisei, Di Maio, Bologna, D'Angelo, Castori, Tulliani, Giombetti, Simeone, Buzzi, Lolli, Paciotti. All. Ugolini.

Arbitro: Bonaventura di Firenze

Reti: 30' pt Fruzzetti, 45' pt Paciotti (r), 2' st Lolli, 28' st Di Maio, 40' st Buzzi, 47' st Fiorito.