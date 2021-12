Settore giovanile



Sconfitta interna per la Primavera

sabato, 4 dicembre 2021, 18:30

Comincia con una battuta di arresto il girone di ritorno della Primavera 3 di mister Carruezzo che esce sconfitta per 3-1 sul proprio terreno contro l'Imolese. una battuta di arresto per certi versi imprevista dopo la bella vittoria contro l'Olbia seconda in classifica. Oggi pomeriggio, però, i rossoneri non hanno confermato quanto di buono si era visto contro i sardi.

Imolese già in vantaggio al 15' del primo tempo con il suo centravanti Zannoni che raddoppia a inizio ripresa con un colpo di testa. Sinani al 15' sembra riaprire la gara, ma arriva il tris degli emiliani al 25' con Barbaro che chiude la gara. Lucchese che rimane poi anche in dieci per l'espulsione del suo portiere Galletti.

Lucchese-Imolese 1-3

Lucchese: Galletti, Mati, Bernardeschi, Nuti, Santelli, Gradi, Fruzzetti, Mastrogiacomo, Camaiani, Calvigioni, Warid. All. Carruezzo.

Imolese: Luchini, Moraia, Bartoletti, Dal Monte, Baccanti, Grassi, Benedettini, Capozzi, Zannoni, Barbaro, Guidi. All. Mazzetti.

Arbitro: Macca

Reti: 15' pt e 7' st Zannoni, 15' st Sinani, 25' st Barbaro.