Vittoria in rimonta per i ragazzi di Carruezzo

sabato, 22 gennaio 2022, 17:49

Il nuovo anno comincia con una battuta di arresto per la formazione di mister Carruezzo, battuta per 2-1 sul sintetico di Porcari dalla Vis Pesaro seconda in classifica: Dinucci sigla il gol dei ragazzi rossoneri

sabato, 11 dicembre 2021, 17:17

I ragazzi di mister Carruezzo riscattano la battuta di arresto casalinga di sette giorni fa e si impongono a Grosseto grazie a una rete di Calvigioni siglata a inizio ripresa che vale il quinto posto

sabato, 4 dicembre 2021, 18:30

Comincia con una battuta di arresto il girone di ritorno della Primavera 3 di mister Carruezzo che esce sconfitta per 3-1 sul proprio terreno contro l'Imolese. una battuta di arresto per certi versi imprevista dopo la bella vittoria contro l'Olbia seconda in classifica

venerdì, 3 dicembre 2021, 08:06

L'allenatore degli Under 15 Nazionali rossoneri fa il punto: "I ragazzi hanno tutti voglia di imparare ed è bello poter lavorare con loro. Il mio compito e anche quello di Tarantino è quello di preparare il più possibile i giocatori per il futuro e di capire quali sono quelli con...